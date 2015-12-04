Особая зона для пассажиров экспрессов открыта на Казанском вокзале

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

На Казанском вокзале для пассажиров экспрессов оборудовали отдельные выходы из нижнего кассового зала и верхнего перронного турникетного комплекса, сообщает пресс-служба "Центральной пригородной пассажирской компании". Отдельная зона навигации отмечена специальными информационными плакатами и стикерами.

Подобная режимная зона работала для пассажиров поездов "Спутник", но из-за реконструкции Казанского вокзала она была временно объединена с общей зоной прибытия поездов.

Такие же особые зоны для пассажиров экспрессов эффективно работают на Курском и Ярославском вокзалах.

Напомним, в конце ноября из-за усиления мер безопасности и тотальной проверки пассажиров при входе на Казанский вокзал образовалась толпа людей. Руководство пыталось решить проблему. Сотрудники полиции, чтобы рассредоточить большое скопление людей, предлагали заходить на вокзал через город.

Сейчас на станциях, где появляются затруднения при входе на вокзал, уже используются объявления по громкой связи с просьбой идти в обход.

Для того чтобы уменьшить нагрузку на транспортные узлы на станциях метро, примыкающих к вокзалам, оборудуют мобильные железнодорожные кассы. Кроме того, на Казанском вокзале появятся первые терминалы оплаты проезда на метро.