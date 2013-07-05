"U are the World": 6 июля открывается Универсиада в Казани

В "Лужниках" зажгли огонь студенческой Универсиады

6 июня будет дан старт XXVII Всемирной летней Универсиаде, которая пройдет в Казани. Всего будут разыграны более 350 комплектов медалей по 27 видам спорта. Об истории этих игр и особенностях второй Универсиады, которая пройдет в России, - в материале M24.ru.

Строго говоря, Универсиада начинается не 6 июля, а на день раньше – состязания предварительного этапа в некоторых видах спорта пройдут в пятницу. Еще до церемонии открытия силами померятся футболисты, боксеры, ватерполисты, бадминтонисты, прыгуны в воду и синхронистки.

Но официальное открытие игр состоится 6 июля, а первые комплекты медалей будут разыграны в воскресенье – сразу 7 золотых медалей обретут хозяев в борьбе на поясах, а 5 – в академической гребле.

В Универсиаде примут участие спортсмены из более чем 170 стран, что является рекордом для соревнований такого класса.

Слоганом игр в Казани стала фраза "U are the World", которую можно перевести в двух вариантах: "Ты - это мир" и "Универсиада - это целый мир".

Фото: ИТАР-ТАСС

История Универсиад

Студенческие игры по своей истории сравнимы с главным спортивным событием – Олимпиадой. Причем появились они благодаря Жану Петижану – соратнику основателя Олимпийских игр Пьера де Кубертена. История Универсиад берет свое начало с международных студенческих игр.

Первые международные игры студентов прошли в Париже в 1923 году. Для участия в состязаниях в столицу Франции приехали представители университетов Европы, Азии, Америки и Австралии. Первый опыт признали удачным и решили проводить игры регулярно.

В 1928 году впервые были проведены зимние игры.

Отметим, что на студенческих играх в честь победителей играют не гимны стран, а международный студенческий гимн "Гаудеамус". Это произошло после того, как Южная Корея заявила о нежелании видеть флаг КНДР на соревнованиях.

Фото: ИТАР-ТАСС

Датой основания Универсиад считается 1959 год, когда были проведены Всемирные студенческие игры в Турине. В них приняли участие более 1400 студентов из 43 стран. С этого времени студенческие игры стали называть Универсиадой, а в качестве эмблемы утвердили букву U, окруженную пятью разноцветными звездами. В 1960 году состоялась первая зимняя Универсиада. Соревнования проводятся раз в два года.

В 1973 году наша страна впервые стала хозяйкой соревнований – игры прошли в Москве. Состязания проводились в 10 видах спорта, а успешнее всех выступили спортсмены из СССР, завоевавшие 68 золотых медалей. Для сравнения, основные конкуренты – команда США – выиграла всего 19 наград высшего достоинства.

С 1981 года для Универсиад обязательно выбирается талисман. Эмблемой игр в Казани стал крылатый котенок белого барса по имени Юни.

Российские студенты участвуют в Универсиадах с 1995 года. На играх 2005 года в Турции наши спортсмены-студенты заняли первое место в командном зачете, опередив сборную Китая.

Фото: ИТАР-ТАСС

Подготовка к Универсиаде и ожидания от нее

К Универсиаде начали готовиться еще в 2008 году. К играм построили деревню Универсиады, которая, по сути, является микрорайоном города и используется как студенческий кампус и футбольный стадион "Kazan-arena", вмешающий 45 тысяч зрителей. Кроме того, Казань обзавелась академией тенниса, дворцом единоборств, центром волейбола, гребным каналом и другими спортивными объектами.

В соревнованиях примут участие более 600 представителей России. В составе нашей команды выступят почти 20 олимпийских чемпионов, в том числе легкоатлеты Иван Ухов и Юлия Зарипова, дзюдоист Арсен Галстян и прыгун в воду Илья Захаров.

Фото: ИТАР-ТАСС

У сборной России есть все шансы для того, чтобы стать первой в общекомандном зачете. В программу Универсиады впервые попала борьба на поясах, которая не так давно стала общероссийским видом спорта и где у россиян очень мало достойных конкурентов, сильны позиции России в самбо, синхронном плавании, боксе, борьбе и многих других видах спорта.

Медальные прогнозы спортивных обозревателей рисуют удивительную картину: сборной России вполне по силам выиграть на этих играх около ста золотых медалей! Здесь стоит отметить, что основным конкурентом России на Универсиадах является Китай, а в этом году спортсмены из Поднебесной приедут не самой большой делегацией (290 спортсменов).

В последние годы на Универсиадах основное соперничество идет именно между Россией и Китаем. В 2005 году в Турции россияне обошли Китай, выиграв 26 медалей, а спустя два года на играх в Бангкоке спортсмены из Поднебесной взяли реванш – 32 золота против 28 у России.

На играх в 2009 в Белграде россияне снова опередили Китай – 27:22, но Универсиада-2011 прошла как раз в Поднебесной и на домашней арене китайцы просто не имели права проиграть. Они умудрились завоевать 75 золотых медалей. Правда, сборная России тоже выступила неплохо, выиграв 42 золота.

Василий Макагонов