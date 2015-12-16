На Каширском шоссе произошел пожар в строящемся здании Института ревматологии

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На юге столицы произошел пожар в строящемся здании Института ревматологии. В результате инцидента никто не пострадал, рассказали корреспонденту m24.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Здание строящееся, никакой эвакуации не проводилось, на место происшествия прибыли пожарные расчеты и оперативно все потушили. Там и огонь-то был: три покрышки в подвале загорелись, несколько квадратных метров", – уточнил сотрудник пресс-службы.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Напомним, накануне один человек пострадал при пожаре в квартире дома на Мукомольном проезде. Пламя вспыхнуло на четвертом этаже жилого дома. Там загорелись личные вещи и мебель. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров.

Огнеборцы вывели из горящей квартиры хозяина жилья, его пришлось госпитализировать. Пожар был оперативно потушен.