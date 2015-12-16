Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря 2015, 18:45

Город

На Каширском шоссе произошел пожар в строящемся здании Института ревматологии

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На юге столицы произошел пожар в строящемся здании Института ревматологии. В результате инцидента никто не пострадал, рассказали корреспонденту m24.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Здание строящееся, никакой эвакуации не проводилось, на место происшествия прибыли пожарные расчеты и оперативно все потушили. Там и огонь-то был: три покрышки в подвале загорелись, несколько квадратных метров", – уточнил сотрудник пресс-службы.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Напомним, накануне один человек пострадал при пожаре в квартире дома на Мукомольном проезде. Пламя вспыхнуло на четвертом этаже жилого дома. Там загорелись личные вещи и мебель. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров.

Огнеборцы вывели из горящей квартиры хозяина жилья, его пришлось госпитализировать. Пожар был оперативно потушен.

Каширское шоссе пожары возгорания чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика