Интересные события недели: ночная экскурсия и катание на роликах

Интерактивная афиша 2do2go предлагает провести эту неделю активно и интересно. Она подобрала семь событий недели, среди которых "Ночь пожирателей рекламы", обучение катанию на роликах и ночная театрализованная экскурсия.

16 апреля в "Нехорошей квартире №50" сотрудники музея совместно с артистами театральной труппы "КомедиантЪ" придумали необычную театрализованную экскурсию "Нехорошая квартира пошаливает…".

Во время экскурсии персонажи Булгакова изо всех сил мешают добросовестному экскурсоводу. Все будет выдержано в стиле дружеских мистификаций и лучших традициях скандальной коммуналки. Бегемот с примусом, Аннушка с постным маслом и Гелла со шпагой, а также хоровое пение и сувениры на память. Начало экскурсии - в 21:00.

18 апреля "Библио-Глобус" традиционно участвует в ежегодной всероссийской акции "Библионочь". Ее цель – поддержка чтения как образа жизни и развитие литературного процесса как уникального явления, объединяющего всю Россию. Начало "Библионочи" - в 18:00.

С 18 апреля Первая роллер школа России приглашает всех желающих на Поклонную гору, где каждый месяц стартуют группы по обучению катанию на роликах. В школе есть группы для начинающих и продолжающих, для детей разного возраста. А также для тех, кто уже хорошо катается, но хотел бы выучить пару новых трюков. В школе работает команда инструкторов-профессионалов с большим опытом работы под руководством Кирилла Рязанцева, двухкратного чемпиона мира по роликовым конькам. Начала уроков - в 20:00.

Также 18 апреля, в Международный день охраны памятников и исторических мест, музей-заповедник "Царицыно" приглашает всех желающих на обзорные и тематические экскурсии по Большому дворцу, Хлебному дому, Оранжерейному комплексу, на мастер-классы, а также на бесплатные концерты. Начало празднования - в 14:00.

19 апреля пройдет второй четверть-финал КВН-2013. Всех гостей вечера ждет море веселья, смеха и юмора. На сцене выступят как уже известные команды, так и коллективы, только начинающие свой большой путь. Ожидается бескомпромиссная борьба, ведь на кону выход в полуфинал. Начало игры - в 18:00.

А после игры можно будет посетить "Ночь пожирателей рекламы" - уникальнейшее рекламное шоу, пятичасовой ночной показ роликов из коллекции Жана Мари. Вот уже 20 лет, как шедевры "Синематеки" доступны профессионалам рекламной индустрии, а также всем интересующимся качественной и эффектной рекламой по всей России.

В честь юбилея звезды эстрады, кино и телевидения соберутся под сводами "Крокуса", чтобы преподнести свой символический подарок имениннику в виде гала-концерта. Начало мероприятия – в 23:00.

На сцене "Известия Hall" 19 апреля пройдет вручение премии "Звуковая Дорожка". Яркий хит-парад из любимых звезд, популярных песен и отличного настроения подарит вам и вашим друзьям настоящий праздник. На сцене "Известия Холл" состоится концерт, сет-лист которого сформирован на основе зрительского голосования газеты "Московский комсомолец". В 2013 году в голосовании участвовало более 100 тысяч читателей. Это рекордная цифра за все годы online-голосований. Начало церемонии - в 20:00.