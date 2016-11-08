Клуб веселых и находчивых отметит день рождения игрой за Кубок мэра Москвы

Фото: Артём Лебедев

Команды Клуба веселых и находчивых поборются 12 ноября за кубок мэра Москвы. Игра приурочена к 55-летию клуба. Об этом сообщает официальный сайт Междкнародного союза КВН. В Государственном Кремлевском дворце соберутся все, для кого КВН – образ жизни и мыслей.

Первая игра вышла в эфир 8 ноября 1961 года. Формат значительно отличался от современного: передача носила познавательный характер и представляла собой викторину, исключавшую наличие какого-либо сценарного развития. Командам давался минимум информации: состав конкурсов и тема. Предполагалась полная импровизация участников. Тот старый КВН позиционировали как "интеллектуальный футбол".

Называние Клуба веселых и находчивых имеет прямую связь с телевизионными технологиями: аббревиатура отсылает к модели массивного телевизора "КВН-49", где "К" – Кенигсон, "В" – Варшавский, "Н" – Николаевский – то есть фамилии создателей устройства. Конкурс домашнее задание появился спустя сезон после первого показа. Команды репетировали обособленно друг от друга, подробности держали в тайне.

В юбилейный год у игры появился свой собственный многостраничный монументальный труд – "КВН жив! Самая полная энциклопедия". Автором книги стал сам Александр Васильевич Масляков.