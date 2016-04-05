Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Телеканал "КВН ТВ" начнет вещание 1 июня 2016 года, сообщает пресс-служба холдинга "Газпром-медиа".

Телеканал будет создан холдингом совместно с телевизионным творческим объединением "Александр Масляков и компания".

В эфир нового телеканала войдут показы игр Высшей и Премьер-лиги КВН, фестивалей в Юрмале и Сочи, программы о КВН, репортажи с мероприятий клуба, программы с участием звезд КВН и российского шоу-бизнеса.

"КВН – уникальная игра, наша, российская, аналогов которой нет, но в которую играют во многих странах. Я желаю и зрителям, и участникам клуба, чтобы КВН продолжал поднимать настроение людям по всему миру – для чего, собственно, мы и создали "КВН ТВ", – отметил Александр Масляков.

"КВН ТВ" будет транслироваться на территории России и в странах ближнего зарубежья, в том числе в СНГ, странах Балтии, Грузии, Абхазии.