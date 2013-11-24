ЦСКА в гостях обыграл "Барыс" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА в Астане одержал победу над местным "Барысом" со счетом 5:2.

"Красно-синие" создали неплохой задел в счете еще в первом периоде - по шайбе забросили Алексей Морозов и Олег Сапрыкин.

Отыграть один гол хозяева площадки смогли во второй трети матча усилиями Евгения Блохина.

Однако в третьем периоде "армейцы" забросили еще три шайбы, тогда как "Барыс" смог ответить лишь одним результативным броском. В составе победителей дубль сделал нападающий Олег Сапрыкин. ВСего же на его счету три очка - он сумел поучаствовать в само первом голе ЦСКА. Правда, идущий на пятом месте "Лев" провел на 2 игры меньше, а отстает от москвичей только на 4 очка.

После этой победы ЦСКА остается на четвертом месте в Западной конференции.