Подмосковный "Витязь" переиграл "Югру" - 5:4

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковный "Витязь" в гостевом поединке регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над ханты-мансийской "Югрой". Встреча завершилась со счетом 5:4.

Счет уже на первой минуте матча открыли хозяева - отличился Бут. Но уже в ответной атаке "Витязь" сумел восстановить равновесие, Бадюкову удался точный бросок по воротам Масальскиса. А на девятой минуте Белоусов вывел гостей вперед.

Во второй двадцатиминутке "Витязь" сумел увеличить свое преимущество. Сначала Бадюков сделал дубль, а затем Леснухин увеличил разрыв в счете до трех шайб.

В заключительном периоде основные события развернулись после 53-й минуты. Магогин забросил вторую шайбу в ворота "Витязя", но разрыв в две шайбы держался всего секунд до гола Панарина.

Затем "Югра" предприняла наступление на ворота Касутина, и хоккеистам хозяев удалось дважды поразить ворота "Витязя", но на большее им не хватило времени - 5:4 в пользу гостей.

"Витязь" одерживает вторую победу подряд и поднимается на 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции.