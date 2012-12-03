Подмосковный "Витязь" в гостях переиграл казахстанский "Барыс"

Фото: ИТАР-ТАСС

"Витязь" из Чехова в гостевом матче переиграл казахстанский "Барыс". В упорном поединке подмосковные хоккеисты оказались сильнее - 5:3.

Команды решили не тратить время на раскатку и сразу же начали радовать болельщиков и огорчать вратарей. Уже на первой минуте отличился Бойд, а спустя полторы минуты Марков сравнял счет в матче, сообщает "Р-Спорт".

А к 8-й минуте встречи счет был уже 2:2, команды вновь обменялись шайбами: у хозяев отличился Спиридонов, а в составе "Витязя" - Королюк. Но все же на перерыв команды ушли при счете 3:2 в пользу гостей - за три минуте до конца двадцатиминутки ворота Полуэктова поразил Панарин.

Во втором периоде темп игры несколько спал. на 26-й минуте точный бросок удался защитнику "Витязя" Селезневу. За три минуты до конца периода Боченски реализовал большинство, и разрыв в счете снова стал минимальным.

В заключительной двадцатиминутке долгое время время инициативой владели хозяева, но на 50-й минуте их атакующий пыл остудил гол Тимкина. Итоговый счет - 5:3 в пользу "Витязя".

Чеховцы набирают 35 очков и поднимаются на одну строчку в турнирной таблице, теперь "Витязь" занимает 12 место в Западной конференции.