Царская масленица пройдет в Измайловском кремле в феврале

Масштабные масленичные гулянья ожидают москвичей в феврале в Центре русской культуры "Кремль в Измайлово", сообщает пресс-служба культурно-развлекательного комплекса.

Мероприятие стартует 20 февраля и завершится 25– 26 февраля проводами зимы.

В понедельник, 20 февраля, на главной площади Измайловского кремля из соломы и цветных лоскутков соорудят чучело Масленицы, которое затем провезут в телеге по улицам ВАО.

Вторник, 21 февраля, будет посвящен традиционным зимним забавам. Посетители Измайлова смогут побродить по снежному лабиринту, покататься с ледяной горки, а также слепить снеговика. Кроме того, в 16:00 всех желающих бесплатно научат делать тряпичные изображения Масленицы в Живом музее народных искусств.

В среду, 22 февраля, в Доме хлеба организуют бесплатный мастер-класс по выпечке всевозможных видов блинов – горчичных, пшеничных, "заварных" .

В четверг, 23 февраля, по случаю дня защитника Отечества, все желающие смогут похвастаться богатырской силушкой, попробовав себя в роли кузнеца или поучаствовав в кулачных боях. Дополнят праздничную программу четверга мастер-классы по вязанию морских узлов в музее Флота, а также две бесплатные экскурсии "Хлеб войны" в музее Хлеба. Кроме того, в 17:00 в Боярском зале зрителям представят оперу Римского-Корсакова "Снегурочка". Музыкальную сказку адаптировали специально для юных зрителей.

24 февраля в Боярском зале ряженые и скоморохи повеселят гостей песнями и заводными играми, а также обучат их русским народным танцам.

Кульминацией Царской масленицы в Измайловском кремле станут гулянья 25 и 26 февраля. В эти дни состоятся медвежьих забавы, розыгрыши призов, показательные выступления царских поваров и кулинарный поединок на звание Измайловского блинопека. Под занавес мероприятия чучело Масленицы исчезнет в пламени костра, унеся с собой все невзгоды уходящей зимы.

С подробной программой Царской масленицы можно будет ознакомиться на сайте Измайловского кремля.