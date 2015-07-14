В театре "Практика" вместо худрука появится директор

Фото: m24.ru

Сегодня на заседании совета директоров московских театров в Департаменте культуры было принято решение об упразднении должности художественного руководителя экспериментального театрального центра новой драмы "Практика" и учредить ставку директора. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

О том, кто займет новый пост, не сообщается. Кандидатура будет утверждена департаментом культуры. С 2013 года художественным руководителем театра был Иван Вырыпаев.

"В театре сложилась такая ситуация, что у Вырыпаева было много посторонних постановок. Сегодня департамент хочет переиграть управление деятельностью театров. Там появляется директор, а И.Вырыпаев не бросает театр: будет работать, ставить спектакли, играть как актер и будет наниматься вновь, назначенный директором, департаментом культуры, в качестве актера, режиссера", - сказал Марк Гурвич, председатель совета директоров театров .