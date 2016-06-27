Сборная Италии вышла в четвертьфинал Евро-2016

Фото: Tao Xiyi/Zuma/ТАСС

Сборная Италии стала предпоследним четвертьфиналистом Евро-2016 во Франции. В упорнейшем матче подопечные Антонио Конте одолели испанцев со счетом 2:0.

Итальянцы владели ощутимым преимуществом в первом тайме. Однако из-за уверенной игры голкипера де Хеа счет долгое время оставался ничейным.

Незадолго до перерыва "скуадра адзурра" получила право на штрафной, метрах в 22 от ворот. Сам удар де Хеа отразил, но справиться с добиванием от Кьеллини уже не смог.

Во втором тайме испанцы действовали намного активнее, но несколько отличных сейвов сделал Джанлуиджи Буффон.

А в концовке тайма итальянцам удалась контратака, которую завершил точным ударом Грациано Пелле.

Таким образом, сборная Италии выходит в четвертьфинал, где ей предстоит помериться силами с действующими чемпионами мира немцами.