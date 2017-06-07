Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июня 2017, 12:14

В мире

"Исламское государство" взяло ответственность за нападения в Иране

Фото: ТАСС/BIKERSPUBLIC.com

Группировка "Исламское государство" (запрещенная в России экстремистская организация) взяла ответственность за нападения на здание иранского парламента и мавзолей имама Хомейни в Тегеране, передает РИА Новости.

Ранее группа вооруженных людей совершила нападение на здание парламента Ирана, в ходе атаки погиб один человек и еще восемь пострадали. Также террористы провели атаку на территории мавзолея, где открыли стрельбу, а затем смертница подорвала на себе жилет со взрывчаткой. Двое нападавших были арестованы, на месте обезвредили еще один "пояс шахида".

Иран нападения ИГ жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика