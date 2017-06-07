"Исламское государство" взяло ответственность за нападения в Иране

Фото: ТАСС/BIKERSPUBLIC.com

Группировка "Исламское государство" (запрещенная в России экстремистская организация) взяла ответственность за нападения на здание иранского парламента и мавзолей имама Хомейни в Тегеране, передает РИА Новости.

Ранее группа вооруженных людей совершила нападение на здание парламента Ирана, в ходе атаки погиб один человек и еще восемь пострадали. Также террористы провели атаку на территории мавзолея, где открыли стрельбу, а затем смертница подорвала на себе жилет со взрывчаткой. Двое нападавших были арестованы, на месте обезвредили еще один "пояс шахида".