100 диджеев, электрокары и йога: зачем ехать на фестиваль Alfa Future People

С 17 по 19 июля под Нижним Новгородом пройдет второй по счету фестиваль электронной музыки и современных технологий Alfa Future People. В этом году ожидается, что фестиваль посетят 50 тысяч человек. В прошлом году на мероприятие приехало около 30 тысяч человек.

Организаторы обещают четыре сцены (против двух прошлогодних), на которых выступят более 100 диджеев. Так, главная сцена в этом году будет представлять из себя андроид, и из зарубежных музыкантов на ней выступят: Deadmau5, Paul van Dyk, Infected Mushroom, Steve Angello, Knife Party (сайд-проект Pendulum), David Guetta, Sander van Doorn, Fedde Le Grand, Nero и другие. Локальную поддержку им окажут Swanky Tunes , Bobina, Matisse Sadko, DJ Smash и Arty.

И это только предварительный лайн-ап. Что касается хаус-сцены, то ее представят Jamie Jones, Miguel Campbell, Art Department, Damian Lazarus, Booka Shade.

Площадь техно-павильона составит 2 тысячи квадратных метров (больше в четыре раза по сравнению с прошлым годом). Там организуют выставку электрокаров, тест-драйв электроскутеров и представят другие технические новинки. Там же будет вестись онлайн-трансляция из диджейской. Всего за работой музыкантов будут следить 10 камер.

Фото: Предоставлено организаторами

Для любителей активностей будет работать специальная зона, где на выбор можно заняться 15 видами спорта. Всего будет шесть волейбольных площадок (для них привезли 600 тонн песка), одна баскетбольная площадка, зона йоги с инструкторами, фитнес-зона и street workout. Для любителей американского футбола пройдет профессиональный матч между нижегородскими "Рейдерс" и ярославскими "Rebels". Кроме того, можно будет опробовать скалодром, батуты, поиграть в фрисби и dodgeball (аналог вышибал), поучаствовать в красочном забеге.

Как и в прошлом году, на фестивале будет безналичный расчет, наличные будут принимать только в банкоматах. Всем посетителям вручат водонепроницаемые браслеты PayPass – это и пропуск на фестиваль, и кредитная карта, которую можно пополнять на территории.

Также для посетителей будет работать бесплатный Wi-Fi. В приложении фестиваля на Android и iOs можно посмотреть расписание выступлений и активностей (спорт и технологии), карту фестиваля, инфо артистов и многое другое. Отдельно проведут фестивали красок и воздушных змеев, перформансы и показы косплееров.

Deadmau5. Фото: Предоставлено организаторами

На территории фестиваля расположатся два кемпинга: "Альфа-кемпинг", который станет в два раза больше, а также "Омега-кемпинг", где можно разместиться со своими палатками. Рядом устроят 3 тысячи парковочных мест. Что касается питания, то в этом году основную часть фудкортов составят фудтраки.

С подробным лайн-апом и другими организационными моментами можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля .