Создатель Aluminium Show придет в гости нa Moscow FM

Фото: aluminum-show.com

Создатель и художественный руководитель Aluminium Show Илан Азриэль 25 марта придет в гости к Pete the Awesome, ведущему шоу "Pete Stop" нa Moscow FM 105.2.

Aluminium Show — это уникальное представление, в котором объединены футуристические декорации, современная хореография и неожиданные визуальные эффекты. Костюмы актеров изготовлены из переработанного сырья промышленных предприятий.

Летом 2008 года Aluminium Show было названо критиками "одним из самых удивительных представлений" за всю историю фестиваля искусств Fringe в Эдинбурге. После выступления на престижном фестивале "Vaison La Dance" в Провансе зрители устроили артистам часовую овацию. Знаменитый футболист Диего Марадона назвал их "лучшим представлением, показанным по телевидению".

За десять лет существования уникальное шоу увидели более миллиона зрителей в США, Великобритании, Германии, Франции, Израиле, Нидерландах, Бразилии, Испании, Греции, Турции, Канаде, Аргентине, Греции, Португалии, Мексике, Венгрии, Нигерии, Колумбии и других странах.