"Джазовые Сезоны" в Ленинских Горках пройдут 8 и 9 июля

Фото предоставлено организаторами

Международный фестиваль "Джазовые Сезоны" в музее-заповеднике Ленинские Горки пройдет 8 и 9 июля, сообщают организаторы. Музыкальный опен-эйр Игоря Бутмана уже в третий раз соберет лучших представителей отечественной джазовой сцены и зарубежных артистов.

Имена первых хэдлайнеров фестиваля уже известны. Легендарная американская фьюжн-группа OREGON в первый фестивальный день представит свой новый альбом Latern. Это будет первое за 15 лет выступление группы в России.

Вокалист группы Incognito Тони Момрелль представит свой сольный соул-проект, который в 2017 году станет участником крупнейших летних европейских джазовых форумов.

И, конечно, на "Джазовых сезонах" выступит Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, трио уникального пианиста и вокалиста Олега Аккуратова и этно-джазовый проект Zventa Sventana. Полный список участников фестиваля будет объявлен позже

На фестивале будет организована специальная игровая зона для детей, а также фудкорт.