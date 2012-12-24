"Химки" обыграли "Локомотив-Кубань" в овертайме

Фото: ИТАР-ТАСС

Баскетболисты подмосковных "Химок" в упорной борьбе сумели сломить сопротивление "Локомотива-Кубань" со счетом 104:100. Для определения сильнейшего понадобился овертайм.

Гости активнее начали встречи и уже к середине первой четверти Пашутин взял тайм-аут - "Локомотив" вел с разницей в десять очков. Несмотря на внесенные во время тайм-аута Куртинайтисом коррективы, "Химки" не сумели приблизиться к противнику - 28:19 перед первым перерывом.

Во второй десятиминутке ситуация на площадке изменилась. Доминировали уже "Химки", которым удалось отыграть семь очков.

После большого перерыва на паркете пошла равная борьба. Гостей вперед вел Калатес, забивавший из абсолютно любых позиций. Подмосковные баскетболисты уповали на Фридзона, Моню и Брауна.

Третью четверть со счетом 19:16 выиграли "Химки". В заключительной десятиминутке казалось, что победа уже в руках хозяев, но "Локомотив" спасло трехочковое попадание Калатеса за 15 секунд до сирены - 83:83.

В овертайме разыгрался защитник Риверс, забросивший гостям несколько очков подряд. В итоге "Химки" оказались сильнее - 104:100 и продолжают преследовать ЦСКА, расположившись на втором месте в турнирной таблице.