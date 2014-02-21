Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля 2014, 19:17

Регионы

Энергоснабжение в Химках полностью восстановлено

Фото: ИТАР-ТАСС

Ремонтные бригады завершили восстановление энергоснабжения в подмосковных Химках. Полностью закончить работы им удалось к 17.15, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Напомним, в пятницу около 6.30 на улице Овражная произошло короткое замыкание. В результате без электричества остались 17 жилых домов, школа и детский сад.

Ссылки по теме


К 10.30 свет в микрорайоне начали давать по резервной схеме. Всего в ликвидации аварии участвовали 6 единиц техники и 18 человек.

Сайты по теме


Химки энергоснабжение авария чп мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика