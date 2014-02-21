Энергоснабжение в Химках полностью восстановлено

Фото: ИТАР-ТАСС
Ремонтные бригады завершили восстановление энергоснабжения в подмосковных Химках. Полностью закончить работы им удалось к 17.15, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Напомним, в пятницу около 6.30 на улице Овражная произошло короткое замыкание. В результате без электричества остались 17 жилых домов, школа и детский сад.
К 10.30 свет в микрорайоне начали давать по резервной схеме. Всего в ликвидации аварии участвовали 6 единиц техники и 18 человек.
