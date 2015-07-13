Мультипликатор Хаяо Миядзаки приступил к работе над новым аниме

Фото: imdb.com

Японский режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки рассказал, что приступил к работе над новым аниме, сообщает The Hollywood Reporter.

По его словам, на этот раз он поработает не только с привычным оборудованием, но и с компьютерной графикой – ее не было в его прошлых мультфильмах. Известно также, что новая картина – десятиминутная короткометражка, в центре сюжета которой – гусеница Боро.

Предполагается, что работа над мультфильмом займет около трех лет, однако создатели надеются, что на это уйдет меньше времени.