Андрей Сидоренко покинул пост главного тренера ХК "Спартак"

Андрей Сидоренко. Фото: ИТАР-ТАСС

Андрей Сидоренко отправлен в отставку с поста главного тренера московского хоккейного клуба "Спартак", сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источники в клубе.

Сейчас "Спартак" занимает 24-е, третье место с конца в турнирной таблице чемпионата КХЛ. В таблице Западной конференции "красно-белые" идут на предпоследней строчке.

Сидоренко был наставником команды с 7 декабря прошлого года. Тот сезон "Спартак" завершил на 9-м месте в Западной конференции.

Отметим, что в нынешнем сезоне в КХЛ это уже пятая отставка. Ранее были уволены финн Кари Хейккиля из минского "Динамо", швед Янне Карлссон из подмосковного "Атланта", Йозеф Яндач - из чешского клуба "Лев", Андрей Шаянов - из "Автомобилиста" (Екатеринбург).