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Вещи

04 июля 2014, 10:34

В Гватемале открыли дизайнерский магазин пуленепробиваемой одежды

Гватемала вещи

Фото: ИТАР-ТАСС

Модники из Гватемалы теперь смогут щеголять в пуленепробиваемой одежде. В этой латиноамериканской стране открылся специальный магазин по продаже "бронированных" костюмов, сообщает МИА "Россия сегодня".

Пиджаки и сорочки с пуленепробиваемыми вставками разработаны известным колумбийским дизайнером Мигелем Кабальеро. Предприниматель рассчитывает неплохо подзаработать и выйти на уровень продаж в 2 миллиона долларов в течение двух лет.

Сами "бронированные" костюмы стоят от 900 до 3 тысяч долларов. Примечательно, что в ходе презентации магазина демонстрировали одежду не только модели, но и полицейские с охранниками.

Впрочем, пуленепробиваемая одежда для Гватемалы является, скорее, не чудачеством, а насущной необходимостью. Эта страна отличается зашкаливающим уровнем преступности, помноженным на бедность населения. Ежедневно в Гватемале совершается в среднем 16 убийств.

Таким образом, латиноамериканские дизайнеры воплотили в жизнь концепты, представленные в ряде известных фильмов. Так, герои в пуленепробиваемой одежде встречались в "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Харлее Дэвидсоне и ковбое Мальборо" и ряде других картин.

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