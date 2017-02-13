Дэвид Боуи был посмертно награжден пятью "Грэмми"

Фото: PA Photos/ТАСС/Yui Mok

В Лос-Анджелесе состоялась 59-я церемония вручения премий "Грэмми". Главными триумфаторами вечера стали Дэвид Боуи, посмертно награжденный пятью статуэтками, и певица Адель, ставшая победительницей в основных номинациях. Об этом сообщается в твиттере премии.

Британская певица Адель получила премию "Грэмми" Американской академии звукозаписи в категориях "Песня года" и "Поп-перформанс" за исполнение сингла Hello, а ее пластинка "25" стала лучшей сразу в двух номинациях – "Лучший альбом" и "Лучший поп-альбом", обогнав Бейонсе по всем показателям, кроме "Музыкального видео". Противостояние исполнительниц было самой обсуждаемой интригой вечера. Получая награду за лучшую песню, Адель расплакалась и поблагодарила мужа, маму и Бейонсе за возможность быть представленной с ней в одной номинации.

[/html]Певец Дэвид Боуи, скончавшийся 10 января 2016 года, был посмертно награжден в номинациях "Лучшая рок-песня", "Рок-выступление" и "Альтернативный альбом", а также "Лучший дизайн альбома" и "Лучшая работа звукоинженеров". Таким образом, его альбом Blackstar получил на 59-й церемонии "Грэмми" больше наград, чем любая другая пластинка. При жизни сам музыкант был удостоен лишь одной награды "Грэмми" за лучшее видео.

Лучшим видеоклипом стал Formation певицы Бейонсе, а ее музыкальный фильм Lemonade уступил документальной ленте про The Beatles "Восемь дней в неделю" режиссера Рона Ховарда. Зато одноименный альбом был удостоен премии в номинации "Лучший альбом в жанре современной городской музыки".

Самыми яркими выступлениями церемонии стал перформанс Леди Гага с группой Metallica, чествование памяти Джорджа Майкла (его песню исполнила Адель) и выход на сцену беременной Бейонсе в образе богини.

Beyoncé, Adele, Bruno Mars, and more: here are the best moments from tonight's #Grammys pic.twitter.com/yDUXVzcHQm — MTV News (@MTVNews) 13 февраля 2017 г.

