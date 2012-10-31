"Известия": Депутат Госдумы просит уволить Владимира Познера

Владимир Познер. Фото: ИТАР-ТАСС

Депутат Госдумы Илья Костунов добивается увольнения телеведущего Владимира Познера с "Первого канала".

По информации газеты "Известия", парламентарий уже написал письмо с соответствующей просьбой гендиректору "Первого канала" Константину Эрнсту.

Возмущение депутата от "Единой России" вызвала последняя телепрограмма "Познер". В ней ведущий сравнил действия Следственного комитета в отношении оппозиционера Леонида Развозжаева с методами сотрудников КГБ, выбивавших из подозреваемых "чистосердечные" признания. Познер заявил, что не дает оценку делу Развозжаева, но хочет, чтобы судьбу оппозиционера решал не СКР, а справедливый суд.

По мнению Ильи Костунова, Познер бездоказательно обвинил сотрудников Следственного комитета. Депутат считает, что ведущий должен либо доказать справедливость своих обвинений в адрес СК, либо извиниться и уйти с "Первого канала".

С мнением Костунова солидарен его коллега по партии, вице-спикер Госдумы Сергей Железняк. "Познер использует эффектное, но некорректное сравнение. Даже правозащитники, которые были у Развозжаева, подтвердили, что у него нет ни побоев, ни следов насилия" - заявил вице-спикер.

"Разумеется, само нахождение под следствием — это в некотором роде психологическое насилие, но оно абсолютно законно. По этой логике Познер мог сравнить ситуацию и с фильмом "Марс атакует", так как, по словам Развозжаева, воздействие оказывалось "прямо в мозг", - отметил Железняк.

Владимир Познер прокомментировал "Известиям" претензии Костунова словами Пушкина: "Веленью Божию, о муза, будь послушна, / Обиды не страшась, не требуя венца, / Хвалу и клевету приемли равнодушно / И не оспоривай глупца". В пресс-службе "Первого канала" ситуацию комментировать не стали — там сообщили, что пока не получали письма от депутата.

Напомним, оппозиционер Леонид Развозжаев был арестован 22 октября. Следствие предъявило ему обвинение в организации беспорядков на Болотной площади. Вначале Развозжаев подписал явку с повинной, но затем официально отказался от нее. Свое решение оппозиционер мотивировал тем, что явка с повинной была написана им под давлением следствия.

