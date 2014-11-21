Госдума приняла бюджет России на 2015-2017 годы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Государственная дума приняла в третьем окончательном чтении проект федерального бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 года, сообщает на сайте нижней палаты парламента.

"За" проголосовали 67% депутатов: фракции "Единая Россия" и ЛДПР. "Против" выступили КПРФ и "Справедливая Россия".

Согласно документу, дефицит бюджета составит около 0,6 прогнозируемого ВВП и инфляции в 2015-2017 годах. Оценка доходов федерального бюджета на следующий год - 15 триллионов рублей, расходы составят 15,5 триллионов рублей. При этом к 2017 году доходы вырастут до 16,5 триллионов рублей, а расходы - до 17,9 триллионов.

Бюджет на 2015 год рассчитывался исходя из среднегодового курса доллара на уровне 37,7 рубля. Проект бюджета верстался исходя из макроэкономического прогноза, предполагающего восстановление экономики в предстоящую трехлетку (ускорение роста ВВП до 1,2% в 2015 году, 2,3% в 2016 году и 3% в 2017 году).

Федеральный бюджет сформирован с учетом бюджетных правил, позволяющих снизить зависимость исполнения расходных обязательств от изменения мировых цен на энергоресурсы. Бюджет 2015 года будет сбалансирован при стоимости нефти на уровне 100 долларов за баррель сорта Urals.

Как отметил председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, бюджет был доработан нижней палатой с учетом тех трудностей, с которыми российская экономика столкнулась в текущем году.

Так, в следующем году будут выделены дополнительные средства на поддержку аграрного сектора, пишет "Парламентская газета".