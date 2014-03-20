Госдума ратифицировала договор о принятии Крыма в состав России

Госдума приняла закон о вступлении Крыма и Севастополя в состав России

Государственная Дума ратифицировала договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, сообщается на официальном сайте российского парламента. "За" проект федерального закона "О принятии в Российскую Федерацию республики Крым и образования в составе РФ двух новых субъектов - республики Крым и города федерального значения Севастополя" проголосовали 445 депутатов, один высказался против.

Согласно тексту проекта закона, все украинцы, постоянно проживающие на территории полуострова, получают гражданство России. Новые паспорта жителям начали выдавать накануне. Планируется, что крымчане и севастопольцы получат новые документы в течение трех месяцев. Исключение будет сделано лишь для тех, кто до 18 апреля заявит о сохранении украинского гражданства, либо пожелает остаться "лицом без гражданства".

В новых регионах - республике Крым и городе федерального значения Севастополе - будут сформированы органы государственной власти, экономическая, финансовая и правовая системы. "В положениях законопроекта учтены принципы федеративного устройства Российской Федерации, права и свободы человека и гражданина, исторические и культурные связи субъектов России", - говорится в пояснительной записке.

Выборы в новые органы власти Крыма и Севастополя запланированы на сентябрь 2015 года. До этого времени руководство будут осуществлять парламент и совет министров республики Крым, а также законодательное собрание Севастополя.

Проект закона также утверждает новые границы России. Согласно тексту документа, граница республики Крым на суше, сопряженная с территорией Украины, становится государственной границей Российской Федерации.

Переходный период, в течение которого новые субъекты войдут в состав России, продлится с 18 марта 2014 года по 1 января 2015 года.

Напомним, 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум по статусу автономной республики, где за вхождение Крыма в состав России проголосовали 96,77% жителей полуострова.

18 марта был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Документ подписали президент России Владимир Путин, глава правительства Крыма Сергей Аксенов, спикер крымского парламента Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый. Республика Крым считается принятой в состав России с 18 марта.