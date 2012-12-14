Закон о переносимости телефонных номеров вступит в силу в конце 2013 г

Госдума приняла законопроект об отмене "мобильного рабства"

Госдума 14 декабря приняла в третьем чтении закон о внедрении принципа переносимости сотовых номеров. Согласно документу, абонент сможет сохранить номер мобильного телефона при смене оператора.

Новая услуга будет действовать в рамках лицензионных зон, на федеральном уровне ее пока не будет. Переход от одного оператора к другому будет платным, при этом цена на услугу не должна превышать 100 рублей.

Для предоставления услуги будет создана специальная база данных о перенесенных номерах, разработка которой оценивается в 500 миллионов рублей, а ежегодные затраты на управление ею - в 300 миллионов.

Новый закон вступит в силу с 1 декабря 2013 года.