Курение электронных сигарет в общественных местах хотят запретить

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Курение электронных сигарет в общественных местах могут запретить наравне с обычными. Совет Федерации планирует заказать исследование о влиянии электронных сигарет на здоровье человека. Об этом m24.ru рассказал зампред комитета по социальной политике Совфеда Игорь Чернышев. По результатам исследования сенаторы готовы внести в Госдуму предложение включить в антитабачный закон запрет на курение электронных сигарет в общественных местах и их продажу несовершеннолетним.

"Мы закажем исследование научным институтам на тему того, как электронные сигареты влияют на здоровье людей. Пока никто этим серьезно не занимался, нет научных доказательств их вреда. Мы также проведем консультации с психологами о том, мотивируют ли электронные сигареты попробовать "настоящие". Возможно, наши врачи возьмут за основу рекомендации ВОЗ, которая выступала за ограничения в отношении электронных сигарет", - отметил он.

Если результаты подтвердят опасность электронных сигарет, то уже до конца года члены верхней палаты парламента направят в Госдуму предложение внести в антитабачный закон запрет на курение электронных сигарет в общественных местах. "Мы можем в законе приравнять курение табака к электронной сигарете, перечислив ее через запятую, и как минимум прописать возрастные ограничения", - отметил Чернышев.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Кравец сказал, что он поддержит введение официального запрета на продажу электронных сигарет несовершеннолетним. "Я считаю, что детей надо защищать от любого вреда, в том числе от никотина. Однако думаю, что пока не стоит ограничивать курение электронных сигарет в общественных местах, так как многие и так чувствуют себя ущемленными от запрета курения табака", - отметил он.

Помощник вице-премьера РФ по социальным вопросам Ольги Голодец Алексей Левченко поддержал исследование воздействия электронных сигарет на организм. "После результатов исследования будем делать соответствующие выводы", - отметил он.

С 1 июня 2013 года в России начал действовать антитабачный закон. Курение было запрещено в подъездах, офисах, больницах, школах и вузах, на детских площадках, пляжах, автозаправках, на расстоянии менее 15 метров от метро, автобусных остановок, вокзалов и аэропортов. Через год закон вступил в полную силу. Дымить запретили во всех кафе, ресторанах и гостиницах, на летних верандах, в магазинах и на крытых рынках, в самолетах и пассажирских судах. Однако ограничения не касаются электронных сигарет и кальяна без табака. Минздрав выпустил специальное разъяснение о том, что электронные сигареты не попадают под действие закона. Официально их разрешено курить в общественных местах и продавать без ограничений. В результате электронные сигареты курят, к примеру, в кафе, ресторанах, офисах и самолетах (по решению авиаперевозчика). В 2014 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором призвала к ужесточению правил, регулирующих продажу и использование электронных сигарет. В частности, ВОЗ призывает запретить их продажу несовершеннолетним, курение в помещениях и ввести ограничения в сфере рекламы. Эксперты отметили, что электронные сигареты особенно вредны для молодежи и беременных женщин. ВОЗ предлагают не позиционировать их как способ бросить курить. Исследований, подтверждающих безвредность пара от электронных сигарет, пока не проводилось.



Ведущий юрисконсульт ЗАО "Юридическое сопровождение бизнеса" Анна Солоненко отметила, что сегодня электронные сигареты действительно не попадают под действие закона о запрете курения, если они не имитируют саму сигарету по форме и внешнему виду. "Электронные сигареты не должны быть похожи на обычные. И если они непохожи, их может купить человек любого возраста в любом магазине и курить в любом общественном месте", - отметила она.

По словам юриста, цель антитабачного закона – охрана здоровья граждан от окружающего табачного дыма, а также последствий курения именно табака.

"Есть технический регламент на табачную продукцию. В нем прописано, что табачное изделие - только то, что полностью или частично сделано из растения рода Nicotiana. То есть закон запрещает курить именно табачные изделия", - отметила Солоненко.

Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков отметил, что электронные сигареты – это "бытовое название". Более профессионально называть такие изделия электронными системами доставки никотина (ЭСДН). Они не являются табачными изделиями, поскольку не содержат табачный лист. Однако в них есть никотин и другие химические компоненты.

"Проблема в том, что формируется мода на курение электронных сигарет. Их делают с разными вкусами: лайма, арбуза, мяты и апельсина. Это становится популярно и весело. В итоге некурящие подростки, беременные женщины могут их купить, думая, что это безвредно. Электронная сигарета работает так: нагревается раствор и вдыхается аэрозоль, в котором зачастую присутствует формальдегид и другие токсичные вещества, например акролеин, пагубно влияющие на здоровье", - отметил он.

По словам Зыкова, при использовании ЭСДН трудно контролировать количество никотина, поступающего в организм из электронной сигареты. "Возможна никотиновая передозировка, и в целом именно из-за никотина формируется зависимость, благодаря чему люди в дальнейшем могут перейти на сигареты", - отметил эксперт. Он добавил, что в последнее время табачная индустрия активно выкупает предприятия по производству ЭСДН и, возможно, планирует использовать их для стимуляции и поддержки никотиновой зависимости потребителей.