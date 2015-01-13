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Свежая пресса

13 января 2015, 11:01

Сегодня в СМИ: некоммерческие организации и строительство ЦКАД

Госдума НКО ЦКАД свежая пресса автопром

Фото: M24.ru

Неполитические НКО получат льготы

Социально ориентированные некоммерческие организации могут получить налоговые и арендные льготы, пишет "Коммерсантъ".

Соответствующие поправки в закон об НКО могут быть внесены в течение весенней сессии Госдумы.

Строительство двух участков ЦКАД отложат из-за финансов

Начало строительства двух участков Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) может быть отложено из-за проблем с финансированием, пишет газета "Ведомости".

Конкурс на право строительства трассы пока не разыгран. При этом официально в "Автодор" о переносе торгов пока никто не обращался.

Китайский автопроизводитель может построить завод в России

Китайский автоконцерн Guangzhou Automobile Group (GAG) рассматривает возможность строительства завода в России, пишет газета "Ведомости".

Решение будет принято в 2015 году, предполагаемая мощность сборочного производства - до 50 тысяч штук в год.

В столичном автобусном парке откроется гастрономический театр

Здание одного из старейших автобусных парков столицы могут отдать под гастрономический театр с кулинарным шоу, пишет "Московский комсомолец".

Речь идет о 4-м парке, построенном в 1926-1929 годах по проекту архитектора Константина Мельникова и инженера Владимира Шухова.

В уголовном процессе может появиться новая должность

Владимир Путин порекомендовал Верховному суду ввести новую фигуру в уголовный процесс - следственного судью, сообщает "Российская газета".

По мнению председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, воссоздание корпуса следственных судей может помочь решить системные проблемы уголовного процесса.

СМИ проверят на знание русского языка

Минкомсвязь намерена опубликовать весной результаты мониторинга грамотности федеральных СМИ, сообщает "Российская газета".

Кроме того, средствам массовой информации выставят оценки по пятибалльной системе.

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