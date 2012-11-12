Женщинам в бизнесе могут предоставить равные права с мужчинами

Фото: ИТАР-ТАСС

Председатель "Справедливой России", вице-спикер Госдумы Николай Левичев внес в Госдуму законопроект, согласно которому специально для женщин будут созданы "социальные лифты" в бизнесе.

В первую очередь, изменения коснутся закона "Об акционерных обществах" в части обеспечения сбалансированного представительства обоих полов в советах директоров компаний, пишут "Известия".

Если депутаты поддержат инициативу, то половое равенство будет восстановлено в АО, где число акционеров составляет более 1 тысячи человек, а также в тех из них, где "более 25% голосующих акций принадлежит государству или муниципальному образованию". Предлагается распространить эту практику и на дочерние общества, в которых более 50% акций принадлежит государству или муниципалитету.

Еще одно новшество – закрепление на законодательном уровне нормы, по которой "лица каждого пола не могут составлять менее 40% совета директоров или наблюдательного совета".

По мнению Левичева, законы о квотировании присутствия женщин в органах управления компаний оправдывают себя: "смешанные" команды руководителей работают лучше, чем "однополые". Согласно проведенным в Европе исследованиям, показатель окупаемости инвестиций на 26% выше в тех компаниях, где в совете директоров присутствуют женщины.

Предложенный "эсерами" законопроект далеко не первый. В 2003 году в первом чтении был принят проект закона "О госгарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации". Однако до второго чтения дело так и не дошло.

Напомним также, что первой страной, принявшей еще в 2003 году закон о 40-процентной квоте в советах директоров для женщин, была Норвегия. После нее квоты для женщин ввели Франция, Испания, Италия, Нидерланды и Бельгия.