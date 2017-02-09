Форма поиска по сайту

09 февраля 2017, 14:57

Документ о блокировке "зеркал" пиратских сайтов внесут в Госдуму до 17 февраля

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Законопроект о блокировке "зеркал" пиратских сайтов до конца следующей недели внесет в Госдуму правительство России, заявил председатель профильного комитета нижней палаты парламента Леонид Левин.

Документ стал плодом длительной совместной работы и компромиссов разных ветвей власти и интернет-сообщества, отметил депутат. Законопроект касается сайтов, сходных до степени смешения с уже заблокированными пиратскими. Такие сайты дискредитировали систему защиты авторских прав в России, убежден Левин.

Он надеется, что введение механизма быстрой блокировки "зеркал" укрепит позиции авторов и правообладателей по защите их интересов в борьбе с пиратами.

