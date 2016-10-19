Форма поиска по сайту

19 октября 2016, 18:23

Технологии

Познер, Гребенщикова и Хрусталев побывали в нехорошей квартире

Фото предоставлено пресс-службой

Знаменитости записали ролик проекта "Мастер и Маргарита. Я там был" в формате 360°, предваряющий Google-чтения романа. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Владимир Познер, Алиса Гребенщикова, Илья Глинников и Дмитрий Хрусталев побывали внутри нехорошей квартиры и заранее показали участникам и зрителям проекта, что их ждет

Чтобы оценить размах и получить удовольствие от просмотра видео, необходимо выбрать самое высокое разрешение и повернуть экран, передвигая телефон или мышь.

Благодаря такому формату, возможно увидеть "второе дно" кадров: например, станет понятно, что происходит за спиной Геллы, пока Коровьев и Азазелло играют в шахматы. К тому же видео позволит достичь эффекта полного погружения в роман.

Незадолго до съемок ролика был объявлен кастинг котов, победитель которого выступит в роли Кота Бегемота и станет полноправным артистом.

Сами чтения пройдут 11 и 12 ноября в 8 крупных городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке и других, а также в Тель-Авиве.

Трансляция будет доступна в прямом эфире на YouTube.

Видео: youTube/пользователь: Google Россия

Google Мастер и Маргарита чтения сайты и приложения обо всем

