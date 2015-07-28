Кандидатов на должность директора "Гоголь-центра" рассмотрят в конце лета

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Новые кандидатуры на должность директора "Гоголь-центра" Совет директоров московских театров рассмотрит в конце августа, сообщает Агентство "Москва".

Ранее m24.ru сообщало, что Анастасия Голуб ушла с поста директора "Гоголь-центра", который заняла в марте этого года. Голуб написала заявление об уходе по собственному желанию, и временно эту должность занимает художественный руководитель центра Кирилл Серебренников.

"Вечер": Задолженность "Гоголь-центра" составила более 80 млн рублей

Буквально спустя месяц после назначения Голуб заявила, что задолженность театра по счетам составила более 80 миллионов рублей. При этом она отмечала, что "Гоголь-центр" нельзя назвать убыточным – невостребованными остается лишь 10 процентов билетов. Голуб также сказала, что причина сложившейся ситуации – в ошибках при планировании финансово-хозяйственной деятельности.

Тем не менее у директора были большие планы, касающиеся как репертуара, так и ценовой политики на билеты, стоимость которых она хотела увеличивать. Также Анастасия намеревалась расширять деятельность театра, проводить в его помещения концерты, маркеты, а также создать собственную премию.