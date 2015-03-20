Директор "Гоголь-центра" Анастасия Голуб: "В театре должно быть больше жизни"

В начале марта в "Гоголь-центре" сменился директор. Пост заняла Анастасия Голуб, которая ранее в качестве продюсера сотрудничала с художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым. Мы связались с Анастасией и поговорили о том, что ждет "Гоголь" в будущем. Она рассказала о планах проводить в театре рок-концерты и маркеты, о повышении цен на билеты и собственной премии для современных театров.

Анастасия Голуб. Фото: ТАСС/Александр Куров

- Поздравляем вас с назначением на новую должность. Вы уже успели познакомиться с театром, с его труппой?

- Да, я познакомилась со всеми сотрудниками "Гоголь-центра", его художественным, административным и техническим составом. Успела погрузиться в финансово-экономическое состояние театра и понять стоимость каждого спектакля, который есть в его репертуаре. Переговорила с достаточно большим количеством людей на тему сотрудничества и партнерства по нашему театру.

Кроме того, под моим началом выпущены три мартовские премьеры, одна из которых – "Обыкновенная история" Кирилла Серебренникова.

Я успела пообщаться и с работниками нашего прекрасного книжного магазина и определить, как в перспективе может развиваться книжная история "Гоголя". Мы обсудили будущее книжных ярмарок, которые и сейчас у нас проходят. Поговорили о маркетах, блошиных рынках, которые можно было бы у нас устраивать.

А с куратором программы "Гоголь-кино" Стасом Тыркиным мы спланировали еще до конца сезона привезти в театр суперкрутых режиссеров.

- Что же это будут за режиссеры? Они представят свои фильмы?

- Имена пока не хочу называть. Но могу сказать, что мы собираемся показывать картины, премьеры которых прошли на основных мировых кинофестивалях – Венецианском, Берлинском, Каннском. Мы хотим, чтобы премьеры проходили также и у нас в театре, непосредственно при участии режиссеров.

В принципе, подобные кинопоказы с приглашением режиссеров в "Гоголе" уже были. К нам приезжали Франсуа Озон, Абделатиф Кешиш, который снял "Жизнь Адель". Кстати, "Жизнь Адель" представлял не только режиссер, но и актриса Адель Экзаркопулос, которая сыграла в этой ленте главную роль. В общем, эта практика у нас уже есть, и я хочу, чтобы это направление развивалось.

Анастасия Голуб. Фото: ТАСС/Станислав Красильников

- Какие-то нововведения в "Гоголь-центре" уже появились?

- Я поговорила с сотрудниками буфета – сказала им, чтобы снизили цены для артистов. В театре должны быть созданы все условия для того, чтобы артисты могли позволить себе за небольшие деньги в перерыве вкусно поесть и выпить кофе.

Еще мы определили дату премьеры, так сказать, классического блокбастера "Кому на Руси жить хорошо?" - она состоится 14, 15, 16 сентября, будет открывать сезон.

- На каких основных направлениях развития театра вы планируете сконцентрироваться?

- Первое – это прокат репертуара и структура этого проката (технические расходы, способ продажи билетов, их цены). В настоящее время я провожу анализ всего репертуара, каждой постановки в отдельности. Я выясняю, как происходит прокат, сколько он стоит, как распространяются билеты, какая существует ценовая политика.

Некоторые изменения для улучшения экономической эффективности я уже начала проводить.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

- Эти изменения отразятся на стоимости билетов?

- Частично. Я считаю, что билеты на определенные спектакли можно продавать по цене чуть дороже, чем 3,5 тысячи рублей.

- То есть билеты на спектакли "Гоголь-центра" теперь подорожают?

- Да. Цена повысится, хотя и не намного.

Это никак не связано с кризисом или чем-то подобным. Просто, на мой взгляд, качество продукта и его уровень, а также интерес людей к определенным спектаклям дают нам возможность честно зарабатывать больше. Знаете, ведь есть же некая рыночная цена постановки. Зачем же мне ее занижать? По причине демократизации? У нас цены на билеты в целом начинаются от 250 рублей. Вполне себе демократично. Но есть небольшое количество билетов (первые ряды партера), которые, я считаю, можно сделать дороже. И люди, приходящие к нам, наверняка с радостью будут покупать их не за 3,5, а, скажем, за 4 или 5 тысяч рублей.

- Что еще поменяется для зрителя в "Гоголе"?

- Окажется еще больше крутых спектаклей, необычных событий. Например, в последнюю субботу каждого месяца хотим проводить ярмарки. Театр будет превращаться в свободное пространство, где можно будет купить дизайнерские вещи, книги и не только – в общем, все то, что мы привыкли видеть на рынках Европы. У нас есть потрясающий дворик, где можно устраивать такие события.

Анастасия Голуб. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

- В общем, будет больше интерактива.

- Да, в театре будет больше жизни – помимо обычного репертуара, то есть тех спектаклей, которые заканчиваются вечером.

Еще я уже начала заниматься вопросом проведения рок-концертов у нас в театре. Я очень хочу, чтобы все сложилось и мы их запустили. Мне кажется, это должно быть интересно, потому что у нас необычный дизайн помещений и отличная акустика. И мы, конечно, очень любим наших рок-музыкантов.

- Это будет андеграунд или какие-то известные рок-музыканты?

- Думаю, скорее и известные рок-музыканты, и неизвестные, но талантливые. Потому что во всем должна быть экономическая разумность. Чтобы финансово покрывать эксперименты Малой сцены, нужно, чтобы Большая сцена зарабатывала. Андеграунд тоже как-то нужно будет как-то сбалансировать. Этим я и буду заниматься.

- Насколько я знаю, раньше вы были продюсером различных проектов...

- Да, у меня была своя продюсерская компания, которая занималась как коммерческими эвентами, так и арт-проектами, спектаклями, театральными акциями. В общем, я всегда балансировала между театром, чистым искусством и коммерцией. Иногда, в связи с серьезностью подхода и к тому, и к другому, получалось все это совмещать. Тогда выходили просто удивительные вещи.

Как-то раз, например, мы подготовили перформанс, в котором поучаствовали Джесси Норман, Рената Литвитнова, Алла Демидова.

- Вы ведь раньше работали и с Кириллом Серебренниковым. Каким вы видите ваше сотрудничество на новом этапе?

- Продуктивным. Думаю, вместе мы сможем реализовать все те идеи, о которых я говорю.

Так как я давно общаюсь с Кириллом, я знаю, что концепция, о которой я рассказываю, определенным образом уже давно живет и в Кирилле. За два года он сумел реализовать множество интересных идей. И новые идеи, подпитанные моим креативом, станут отличным продолжением его наработок. Я воспринимаю Кирилла (а он – меня) как человека, с которым мы можем друг друга слушать, предлагать какие-то форматы, пробовать, реализовывать, решать, стоит идти дальше или нет. Это и есть партнерство.

Кирилл Серебренников. Фото: ТАСС/Джавахадзе Зураб

- Проекты, которые вы планируете запустить в "Гоголе" – те же рок-концерты, к примеру – будут временными? Или планируется, что они останутся в театре на постоянной основе?

- Я хочу, чтобы они вошли в систему репертуарной политики. Чтобы у нас раз, допустим, в месяц непременно проходили рок-концерт и книжная ярмарка.

В "Гоголе" идут не одни только спектакли, наш репертуар включает в себя также открытые лекции с известными людьми, кинопоказы и так далее. Такова концепция площадки. И мне бы хотелось, чтобы те вещи, которые предлагаю я, тоже вошли в концептуальный репертуар.

Хочется верить, что все, о чем мы говорим, будет долговечным. И что сам театр будет долгожителем.

- "Гоголь-центр", по сравнению с другими московскими театрами, более интерактивный, свободный, концептуальный. Чего ему, на ваш взгляд, пока не хватает?

- Мне бы очень хотелось, чтобы у "Гоголь-центра" появились свои фестиваль и премия в области современного искусства. Чтобы мы могли награждать тех, кто создает инновации в музыке, театре, медиа и так далее.

Анна Теплицкая