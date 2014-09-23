Четвертый корпус Гнесинки откроется в начале следующего года

Реконструкцию школы имени Гнесиных могут закончить к концу года

Четвертый корпус школы имени Гнесиных откроется в начале следующего года, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В трех корпусах идет обучение детей уже сейчас. А четвертый корпус будет закончен к концу года. И в начале следующего года уже будет запущен в эксплуатацию", - сказал Хуснуллин.

Он также отметил, что в Северо-Восточном округе в скором времени откроется музыкальная для посещения 1,6 тысячи детей. "Она готова, построена. Огромное здание - это как три общеобразовательные школы среднего уровня. Дети уже в ближайший месяц начнут там учиться", - заявил он.

Ранее M24.ru сообщало, что при реставрации московской музыкальной школы имени Гнесиных специалисты сохранят исторические части здания. При этом основное помещение восстановят по чертежам XIX века.

В самом начале реконструкции строители обнаружили белокаменный свод под кирпичной кладкой в подвале главного корпуса Гнесинки. Уцелевшие блоки были отреставрированы, несохранившиеся – заменены на новые, привезенные из месторождения той же местности.

Кроме того, на торцевом фасаде школы специалисты обнаружили ниши, в которых, согласно архивным материалам, располагался лепной декор. В проект были включены работы по воссозданию белокаменных пилястр, первоначальных оконных проемов и резных фризов, покрытию торцевого фасада специальной краской. В результате на восточном фасаде Гнесинки строители воссоздали первоначальный облик здания.

Школа имени Гнесиных Московская средняя специальная музыкальная школа имени Гнесиных была основана в начале 1895 года пианистками, выпускницами Московской консерватории Евгенией, Еленой и Марией Гнесиными. Реконструкция комплекса зданий школы началась еще 10 лет назад, когда постройки были признаны аварийными.

Отметим, что 8 сентября Сергей Собянин открыл новое здание детской школы искусств имени Стравинского. В сравнении со старым зданием площадь школы имени Стравинского увеличилась в пять раз и составляет более 5 тысяч квадратных метров.

Всего в 2014 году планируется завершить реконструкцию и строительство еще трех музыкальных школ: имени Гнесиных, имени Калинникова в Лианозове и имени С.И. Танеева в Чистом переулке. Сейчас в Москве работают 92 детские музыкальные и 3 детские музыкально-хоровые школы.