В московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в столичном Гидрометеобюро.

"До 23:00 мск в регионе ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше, местами прогремит гроза", - цитирует ИТАР-ТАСС сообщение ведомства.

Вечером 26 апреля над юго-западом, западом и северо-западом Москвы наблюдаются грозовые облака светло-зеленого цвета. Окрашенный в зеленый цвет атмосферный фронт уже дошел до центра города.

По словам экспертов, необычный цвет объясняется высоким содержанием в них пыльцы, образовавшейся в результате цветения деревьев. Специалисты заявляют, что концентрация пыльцы березы в Москве превышает средний показатель почти в 4 раза.

"Концентрация пыльцы в Москве экстремально высокая, 19 тыс. 654 единицы на кубический метр. Для сравнения средняя концентрация - 5-7 тыс.", - передает Интерфакс слова эксперта Анатолия Пономарева.