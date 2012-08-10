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Общество

10 августа 2012, 12:16

Москвичей ждут дождливые выходные

Гидрометеобюро погода дожди

Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Вадим Заводченков объясняет, откуда взялось похолодание, какой погоды стоит ожидать жителям столицы, какое будет давление и ожидать ли магнитных бурь

В оставшиеся дни недели погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт, протянувшийся с юго-запада на северо-восток.

Он станет причиной дождей в Москве и Подмосковье на выходных, сообщает Гидрометцентр.

Дожди над Москвой и областью пройдут уже вечером в пятницу. В ночь на субботу в столице 11-13 градусов (в центре города до плюс 17), по области от 9 до 14 тепла. Днем в Москве значительная облачность и дожди ограничат прогрев воздуха 20-22 градусами, в районах Подмосковья будет от 18 до 23 градусов.

В воскресенье местами также пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура ночью не будет отличаться от субботней, а днем воздух прогреется до 22-24 градусов, в Подмосковье – от 20 до 25.

Атмосферное давление в выходные немного превысит норму, прогнозируют синоптики.

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