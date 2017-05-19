Около 50 человек попытались штурмом взять минюст ФРГ

Фото: снимок с видео facebook.com/sputnik.deutschland

Группа демонстрантов приблизительно из 50 человек собиралась проникнуть в здание министерства юстиции ФРГ в Берлине, сообщает Die Welt.

Неизвестные подъехали к зданию на фургоне с длинной лестницей. Они требовали отправить министра юстиции Хайко Масса в отставку и "закрыть границы". При этом участники акции зажигали пиротехнику.

На место приехала полиция, оцепила министерство и разогнала протестующих. Организатора акции задержали. У входа в здание пытались остаться около 20 человек. Они устроили сидячую демонстрацию, держа в руках транспарант: "Все уже забыто – против цензуры и запрета свободы слова".

У манифестантов были и противники, которые находились на другой стороне улицы с плакатами "Долой нацистов" и "Против ненависти и подстрекательства".

По предварительным сведениям, участники акции – члены ультраправого движения идентаристов, выступающего против иммиграции.