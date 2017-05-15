Немецких депутатов не пустили на авиабазу "Инджирлик" в Турции

Фото: ТАСС/DPA/Falk Bдrwald

Турция заявила о невозможности поездки немецких депутатов на военную базу "Инджирлик", сообщает РИА Новости.

Визит депутатов из комитета обороны бундестага, который должен был начаться 16 мая, не согласован. Переговоры касательно него велись с апреля. Однако, по словам официального представителя немецкого министерства Мартина Шефера, с турецкой стороны до сих пор поступали "противоречивые сигналы".

Германия продолжит искать альтернативы турецкой базе для размещения немецкого контингента, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Среди вариантов рассматривается, в частности, Иордания.