Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая 2017, 16:52

В мире

Немецких депутатов не пустили на авиабазу "Инджирлик" в Турции

Фото: ТАСС/DPA/Falk Bдrwald

Турция заявила о невозможности поездки немецких депутатов на военную базу "Инджирлик", сообщает РИА Новости.

Визит депутатов из комитета обороны бундестага, который должен был начаться 16 мая, не согласован. Переговоры касательно него велись с апреля. Однако, по словам официального представителя немецкого министерства Мартина Шефера, с турецкой стороны до сих пор поступали "противоречивые сигналы".

Германия продолжит искать альтернативы турецкой базе для размещения немецкого контингента, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Среди вариантов рассматривается, в частности, Иордания.

Германия Турция жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика