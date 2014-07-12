Финал чемпионата мира по футболу: третье пришествие

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13 июля на бразильском стадионе "Маракана" решится, кто - Германия или Аргентина - станет очередным обладателем Кубка мира по футболу. О перспективах каждой из сборных рассуждает спортивный обозреватель M24.ru Андрей Ярков.

Финал. Германия – Аргентина (13 июля, Рио-де-Жанейро)

С образованием именно такой финальной пары пал очередной рекорд мундиалей. Немцы и аргентинцы уже в третий раз в истории разыграют между собой Кубок мира посредством очного противоборства. Напомним, что именно эти команды встречались в золотых матчах турниров 1986 и 1990 годов.

Ранее аналогичным достижением могла похвастать и пара Бразилия – Италия, ибо соперничеством "селесао" и "скуадры адзурры" завершались мундиали-1970 и 1994. Также весьма любопытен и другой факт. В ночь с воскресенья на понедельник трехкратные чемпионы мира либо исчезнут как класс (по крайней мере, на ближайшие четыре года), либо наоборот, таковых станет целых два. Первое произойдет в случае триумфа "бундесманншафт", а второе – при победе "альбиселесте".

Кроме того, своеобразное соревнование Европы и Южной Америки в плане завоевания чемпионских титулов либо подойдет к "круглому равенству" 10:10 (при успехе Месси и Ко), либо Старый свет поведет с преимуществом в два звания, чего ранее никогда не встречалось.

При победе немцев будут установлены и еще два рекорда. Во-первых, европейская сборная тогда впервые добудет золото мундиаля на американском континенте. Ну а во-вторых, мы станем свидетелями третьего подряд(!) триумфа представителей УЕФА, чего тоже ранее никогда не было. Напомним, что позапрошлый турнир выиграли итальянцы, а прошлый – испанцы.



Фото: ИТАР-ТАСС

Также можно смело констатировать, что нынешний чемпионат завершится настоящей футбольной классикой, ведь предстоящая встреча станет для соперников уже седьмой(!) в рамках финальных стадий всемирных футбольных форумов.

Впервые Германия и Аргентина встретились в 1958-м году в Швеции. Это было вообще их первое очное противоборство в истории. В матче группового этапа немцы одержали уверенную победу со счетом 3:1 и в итоге заняли первое место в своем квартете. Южноамериканцы же тогда стали последними в группе и после унизительного поражения 1:6 от сборной Чехословакии отправились домой. Ну а для германских футболистов турнир завершился попаданием в квартет сильнейших. Правда, при этом, в призеры они так и не попали, ограничившись итоговой четвертой позицией.

Через восемь лет команды попали в одну группу английского чемпионата мира 1966 года. На этот раз была зафиксирована безголевая ничья, позволившая как тем, так и другим, уверенно выйти в четвертьфинал. Обыграв двух остальных соперников по квартету (испанцев и швейцарцев), немцы пробились в следующий этап соревнований с первого места, а "небесно-голубые" - со второго.

В итоге "бундестим" снова выступила гораздо лучше аргентинцев, которые в борьбе за путевку в полуфинале уступили хозяевам турнира. Сборная же тогда еще ФРГ стала серебряным призером, проиграв золотой матч тем же англичанам в дополнительное время (2:4).



Фото: ИТАР-ТАСС

Как выяснилось, для того, чтобы наконец-то насолить немцам, "альбиселесте" требовались две вещи. Во-первых, им нужна была встреча в одной из стран Нового света, а во-вторых, наличие в их составе футбольного гения. И то, и другое аргентинцы получили на мексиканском мундиале 1986 года. Легендарный Диего Марадона вывел свою команду в финал, сделав по дублю в предшествующих финалу против немцев играх с английской и бельгийской сборными. Родоначальники футбола были обыграны в четвертьфинале 2:1, а "красные дьяволы" в полуфинале – 2:0.

В решающем матче турнира Марадона не забил, однако вместо этого стал автором трех голевых передач, после которых ворота "бундесманншафт" поразили Хосе Луис Браун, Хорхе Вальдано и его тезка Бурручага. Сборная Аргентины взяла верх 3:2 и стала двукратным чемпионом мира, догнав немцев по этому показателю.

Однако, равенство продержалось лишь четыре года, до следующего чемпионата мира в Италии, где соперники вновь встретились в финале. Голевой феерии на этот раз не получилось, а все решил довольно сомнительный пенальти, назначенный мексиканским арбитром Эдгардо Кодесалем Мендесом в ворота южноамериканцев в концовке второго тайма. Защитник германской команды Андреас Бреме при ударе с одиннадцатиметровой отметки был точен, и в итоге в футбольном мире установилось троевластие.

С 1990 по 1994 год на планете было аж три трехкратных чемпиона мира – Бразилия, Италия и Германия. Ну а тогдашний наставник немцев Франц Беккенбауэр стал вторым человеком, кто выиграл мундиаль как в качестве игрока, так и в роли главного тренера. Первым же был знаменитый бразильский "Муравей" Марио Загалло, победивший в 1958 и 1962 годах как футболист, а в 1970-м уже как рулевой "канариньи".

На позапрошлом мундиале 2006 года в Германии состоялось пятое свидание немцев и аргентинцев. Основное и дополнительное время четвертьфинального матча победителя не выявило (1:1), и соперникам пришлось завершать противоборство серией пенальти. На тот момент обе команды считались непревзойденными мастерами по этой части. За их плечами было уже по три выигранные серии одиннадцатиметровых на чемпионатах мира.



Фото: ИТАР-ТАСС

"Бундестим" по пенальти проходили французов в полуфинале турнира 1982 года, мексиканцев в четвертьфинале ЧМ-1986 и англичан в сражении за выход в финал мундиаля-1990. Аргентинцы в том же 1990-м выиграли серии у югославов и итальянцев в четвертьфинале и полуфинале соответственно, а через восемь лет после этого проделали то же самое и в отношении англичан во встрече 1/8-й финала.

Удачливее в сражении "титанов пенальти" оказались игроки "бундестим", которые реализовали четыре удара из четырех, в то время как латиноамериканцы дважды оплошали. Голкипера соперников не смогли тогда переиграть Роберто Айяла и хавбек Эстебан Камбьяссо. В результате сборная Германии вышла в полуфинал своего домашнего мундиаля, однако противоборство с аргентинцами отняло у неё много сил. Во встрече с итальянцами немцы пропустили два безответных мяча в дополнительное время, и в итоге довольствовались "лишь" бронзой, обыграв в матче за третье место команду Португалии.

Ну и, наконец, четыре года назад в ЮАР прошло свидание, которое до сих пор снится аргентинским болельщикам в страшных снах. Это снова был четвертьфинал чемпионата мира, но теперь уже прошедший при безоговорочном преимуществе германской дружины. Немцы взломали оборону "небесно-голубых" (руководимых в качестве главного тренера Диего Марадоной) четыре раза, и при этом оставили свои ворота на замке. Впрочем, и на этот раз "бундесманншафт" не смогла преодолеть полуфинальный барьер. Турнир вновь завершился для нее бронзовым финишем после поражения от испанцев и последовавшего за ним успеха в противостоянии со сборной Уругвая.

Таким образом, из шести встреч с аргентинцами в рамках финальных стадий чемпионатов мира, команда Германии выиграла три. Дважды фиксировались ничьи, одна из которых завершилась победой немцев в серии послематчевых пенальти. Ну и однажды (в финале мундиаля 1986 года) верх взяли их соперники. Поэтому и неудивительно, что фаворитом предстоящего сражения большинство специалистов и болельщиков, а также не имеющие пристрастий букмекеры считают подопечных Иохима Лева.



Фото: ИТАР-ТАСС

Сюда же можно добавить еще два важнейших показателя, где перевес европейской команды просто бесспорен. Во-первых. в составе сборной Германии имеется настоящий специалист по Аргентине, когда дело касается чемпионатов мира. Речь о форварде Мирославе Клозе, который забил единственный мяч "бундесманншафт" во встрече 2006 года, а также сделал дубль четырьмя годами позже. Отличился в 2010-м и Томас Мюллер, который тогда открыл счет уже на третьей минуте и положил начало будущему разгрому "альбиселесте".

Ну а во-вторых, немцы просто роскошно выглядят в атаке на нынешнем турнире. В своих шести предыдущих встречах они в общей сложности наколотили своим соперникам аж 17(!) мячей, семь из которых влетели в сетку ворот бразильцев в ставшем поистине историческим полуфинале. Аргентинцы же забили "только" восемь раз, причем три из этих голов они "соорудили" в матче с нигерийцами – уже после того, как обеспечили себе место в плей-офф.

Тем не менее, есть и один довольно важный показатель, говорящий в пользу "небесно-голубых". В ночь с воскресенья на понедельник пройдет уже десятый финал чемпионата мира, в котором южноамериканская сборная будет соперничать с европейской. Список предыдущих девяти выглядит следующим образом:

Финалы чемпионатов мира Европа против Южной Америки ЧМ-1958. Бразилия – Швеция – 5:2 ЧМ-1958. Бразилия – Швеция – 5:2 ЧМ-1962. Бразилия – Чехословакия – 3:1 ЧМ-1970. Бразилия – Италия – 4:1 ЧМ-1978. Аргентина – Нидерланды – 3:1 (в дополнительное время) ЧМ-1986. Аргентина – Германия – 3:2 ЧМ-1990. Германия – Аргентина – 1:0 ЧМ-1994. Бразилия – Италия – 0:0, по пенальти - 3:2 ЧМ-1998. Франция – Бразилия – 3:0 ЧМ-2002. Бразилия – Германия – 2:0.





Обратите внимание на то, что южноамериканцы имеют здесь неоспоримое преимущество – семь успехов против двух. Да и непосредственно у Аргентины пока две победы при одном поражении, а у Германии – наоборот.

Аргентинцы имеют перевес (причем, весьма внушительный) и относительно результатов товарищеских матчей против своего предстоящего соперника. Из 13 "товарняков" латиноамериканцы выиграли восемь, а их оппоненты только три. Ну и соответственно еще две игры завершились вничью. Также не был выявлен победитель (2:2) и во встрече группового этапа розыгрыша Кубка Конфедераций 2005 года, проходившего девять лет назад на футбольных полях Германии.

Впрочем, немцы настолько обожают своеобразную симметрию относительно своих достижений на двух главных турнирах (ЧМ и ЧЕ), что в их предстоящее поражение сейчас просто не верится. Судите сами. Сборная Германии шесть раз играла в финальных матчах чемпионатах Европы и все время чередовала успехи с неудачами. В 1972-м она разгромила сборную СССР – 3:0, в 1976 уступила в серии пенальти футболистам из Чехословакии (после ничьей 2:2 в основное и дополнительное время), в 1980-м одолела бельгийцев 2:1, но в 1992-м проиграла 0:2 датчанам. И, наконец, после победы над чехами (2:1 в дополнительное время при правиле «золотого» гола) последовало поражение 0:1 от испанцев в финальной встрече Евро-2008.

Что же касается чемпионатов мира, то здесь налицо просто самая настоящая фантастика, основанная на необычайной стабильности. По итогам пятнадцати послевоенных мундиалей (кроме самого первого из них, где Германия не принимала участия по причинам политического характера – в 1950 году это было просто исключено) "бундестим" добилась просто невероятного показателя. Во-первых, она неизменно(!) как минимум доходила до четвертьфинала, а во-вторых, распределила итоговые результаты следующим образом:

Выступления Германии на последних 15 чемпионатах мира Чемпион мира: (3) 1954, 1974 и 1990 Чемпион мира: (3) 1954, 1974 и 1990 Поражения в финалах: (4) 1966, 1982, 1986 и 2002 Поражения в полуфиналах: (4) 1958, 1970, 2006 и 2010 Поражения в четвертьфиналах (или вылет по итогам четвертьфинальной стадии): (4) 1962, 1978, 1994 и 1998.





Обратите внимание, что немцы достигли полного равенства по итогам первых восьми турниров (1954 – 1982), а теперь они находятся в шаге от аналогичного завершения и "второго круга" (1986 – 2014). Не хватает как раз именно победы в финальной встрече нынешнего чемпионата.

Матч за третье место. Бразилия – Нидерланды (12 июля, Бразилиа).

Данные соперники сыграют в матче финальной стадии чемпионата мира уже в пятый раз. Сейчас, как и в остальных четырех случаях, им предстоит сражение за определенную футбольную ценность. В данный момент это будет спор за бронзовые награды мундиаля. Если победят хозяева турнира, то они станут уже десятикратными призерами ЧМ. Напомним, что Бразилия пять раз (больше всех в мире) становилась обладателем главного приза (1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годы), дважды завоевывала серебро (1950 и 1998), а еще на двух всемирных форумах (1938 и 1978) занимала итоговое третье место.



Фото: ИТАР-ТАСС

Жители же Страны Тюльпанов нынче имеют шанс взойти на пьедестал почета в четвертый для себя раз. На данный момент в их коллекции имеются награды исключительно серебряного достоинства, добытые по итогам чемпионатов мира 1974, 1978 и 2010 годов.

Впервые бразильцы и нидерландцы встретились на мундиале сорок лет назад. Фактически та игра была полуфинальной, однако официально она именовалась матчем третьего (заключительного) тура второго группового этапа. На этой стадии соревнований восемь команд были разбиты на два квартета, победители которых получали право сыграть между собой в финале, а те команды, что занимали вторые места, становились участниками противоборства за бронзовые медали.

Обыграв футболистов из ГДР и Аргентины во встречах первых двух туров, "селесао" и "оранжевые" превратили свое соперничество в самый настоящий полуфинал, правда, с одним отличием от классического варианта. "Заводные апельсины" могли позволить себе сыграть с "канариньей" вничью, ибо имели лучшую в сравнении с оппонентами разницу забитых и пропущенных мячей – 6:0 против 3:1.

Но сборной Нидерландов этого преимущества не потребовалось. Во втором тайме ворота южноамериканцев поразили два Йохана – Неескенс и Кройф, и в результате "оранжевые" уверенно шагнули в финал, а бразильцы сложили с себя полномочия действующих чемпионов мира. Свои последние матчи того турнира обе команды проиграли – представители Страны Ламбады уступили полякам в споре за бронзу, а нидерландская дружина оказалась битой сборной ФРГ в финале.



Фото: ИТАР-ТАСС

Через двадцать лет соперники сошлись уже в четвертьфинальном матче чемпионата мира в США. Эта игра получилась гораздо более результативной. Бразильская команда взяла своеобразный реванш, выиграв со счетом 3:2. Автором победного гола кудесников мяча стал защитник Бранко, отличившийся за десять минут до окончания второго тайма. Напомним, что именно тот мундиаль сделал "канаринью" тетракампеоном, и вот уже на протяжении последних двадцати лет именно она имеет преимущество над всеми остальными сборными в плане количества завоеванных чемпионских титулов – Италия победила в четвертый раз уже после того, как бразильцы стали пентакампеонами.

В 1998-м году шанс на реванш представился уже нидерландцам, однако воспользоваться им они не смогли. Полуфинальный матч второго по счету французского мундиаля завершился ничьей 1:1, и соперникам пришлось определять победителя в серии пенальти. Её героем стал тогдашний голкипер сборной Бразилии Клаудио Таффарел, отразивший удары в исполнении Филиппа Коку и Рональда де Бура.

Южноамериканцы пробились в финал, выиграв серию со счетом 4:2, однако защитить свой титул в итоге не смогли. В золотом матче они по всем статьям уступили французам 0:3 и получили малоприятную для себя приставку "вице". В свою очередь, "оранжевые" вообще остались тогда без медалей, проиграв 1:2 хорватам встречу за бронзу.

И все-таки реванш состоялся. На прошлом чемпионате мира в ЮАР бразильцы и нидерландцы составили одну из четвертьфинальных пар. Начало соперничества за попадание в квартет сильнейших команд турнира осталось за пентакампеонами. Уже на десятой минуте Робиньо открыл счет, воспользовавшись глупейшей ошибкой оппонентов в обороне. Но после перерыва свое веское слово сказал один из лидеров нынешней сборной Нидерландов Уэсли Снейдер. С интервалом в 15 минут он забил два мяча, и в итоге принес своей команде вожделенный пропуск в полуфинал.

Ну а в итоге "тюльпаны" завоевали четыре года назад уже третье по счету серебро. Обыграв в полуфинале уругвайцев, Снейдер и Ко уступили в решающем матче мундиаля испанцам (0:1 в дополнительное время).

Таким образом, сборные Бразилии и Нидерландов по два раза прошли друг друга на различных стадиях чемпионатов мира. В семи же товарищеских же матчах, проведенных между данными командами, небольшое преимущество имеет "канаринья" - на ее счету две победы при четырех ничьих и одном поражении.

В заключение приведем список всех бронзовых встреч ЧМ, сделав весьма интересные выводы на его основании:

Матчи за третье место ЧМ-1930 – не проводилась

ЧМ-1934. Германия – Австрия – 3:2 ЧМ-1930 – не проводиласьЧМ-1934. Германия – Австрия – 3:2 ЧМ-1938. Бразилия – Швеция – 4:2 ЧМ-1950 – не проводилась ЧМ-1954. Австрия – Уругвай – 3:1 ЧМ-1958. Франция – Германия – 6:3 ЧМ-1962. Чили – Югославия – 1:0 ЧМ-1966. Португалия – СССР – 2:1 ЧМ-1970. Германия – Уругвай – 1:0 ЧМ-1974. Польша – Бразилия – 1:0 ЧМ-1978. Бразилия – Италия – 2:1 ЧМ-1982. Польша – Франция – 3:2 ЧМ-1986. Франция – Бельгия – 4:2 (в основное время – 2:2) ЧМ-1990. Италия – Англия – 2:1 ЧМ-1994. Швеция – Болгария – 4:0 ЧМ-1998. Хорватия – Нидерланды – 2:1 ЧМ-2002. Турция – Южная Корея – 3:2 ЧМ-2006. Германия – Португалия – 3:1 ЧМ-2020. Германия – Уругвай – 3:2





В 1930 году встречу между проигравшими в полуфиналах сборными Югославии и США было решено не проводить, а в 1950 турнир венчал так называемый финальный круговой этап для четырех победителей групп. В итоге третье место тогда заняла команда Швеции, а четвертое – Испании.



Фото: fifa.com

Матч за третье место, в котором лицом к лицу сойдутся европейская и южноамериканская сборные состоится на чемпионатах мира уже в восьмой раз. Пока небольшой перевес здесь на стороне представителей Старого света – 4:3. Впрочем, из 18 комплектов бронзовых наград, что были разыграны ранее, европейцам достались аж 15(!). Причем Европа не отдает бронзу, начиная с 1982 года (на протяжении восьми последних турниров подряд).

Ну а самое интересное заключается в том, что на матче за третье место можно неплохо заработать. Обратите внимание на то, что аж с 1978 года (девять последних чемпионатов подряд) в бронзовой встрече забивается как минимум три мяча в основное время. Так что очень популярную ставку на так называемый общий тотал больше 2.5 голов в матче здесь не сделать просто грех.

Вполне уместно рискнуть, взяв даже тотал больше 3.5 мячей (на что дается гораздо более высокий коэффициент), ибо средняя результативность семнадцати проведенных игр за третье место составляет ровно 4 гола за встречу (забито в общей сложности 68 мячей). И что очень важно знать, здесь имеет место не случайность, а самая настоящая закономерность. Дело в том, что после поражений в полуфинале команды обычно раскрепощаются, ведь золото уже не добыть. А поэтому футболисты, что называется, перестают "грызть землю" при оборонительных действиях, предпочитая этому открытый атакующий футбол на радость многочисленным болельщикам.

Андрей Ярков