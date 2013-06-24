Фото:ИТАР-ТАСС

В среду, 26 июня в Москве состоится презентация медицинских объектов льготной аренды. Роуд-шоу "1 рубль за 1 кв.м. на 20 лет" в рамках программы "Доктор рядом" состоится в городской поликлинике № 5 по адресу: Москва, Даев переулок, дом 3.

В мероприятии, которое проводит департамента города Москвы по конкурентной политике совместно с департаментом здравоохранения, примет участие глава последнего Георгий Голухов, а также и.о. руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев и первый замглавы департамента городского имущества города Екатерина Соловьева.

Как сообщает пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике, в рамках мероприятия состоится встреча и.о. руководителя департамента Георгия Голухова с представителями бизнес-сообществ Москвы, готовых к участию в государственно-частном партнерстве.

Отмечается, что в феврале текущего года стартовал пилотный проект организации медицинских кабинетов шаговой доступности – "Доктор рядом". Он предусматривает создание медицинских кабинетов врачей-терапевтов в максимальной приближенности к месту проживания, работы, учебы москвичей.

В рамках этой программы город готов предоставить помещения на условиях льготной аренды "1 рубль за 1 кв.м. на 20 лет" частным медицинским центрам, те в свою очередь обязаны организовать кабинет врача общей практики для оказания услуг населению по системе ОМС. Помещения на условиях льготной аренды предоставляются городом частным инвесторам через открытый аукцион.

Сообщается, что первый аукцион льготной аренды нежилых помещений в рамках программы "Доктор рядом" назначен на 17 июля 2013 года На торги будут выставлены 4 объекта. В аукционе могут принять участие медицинские центры или ИП, имеющие лицензию на медицинскую деятельность и опыт работы в данной сфере не менее 3 лет.