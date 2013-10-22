Самые громкие цитаты и запреты Геннадия Онищенко

Геннадий Онищенко

22 октября СМИ заявили об отставке главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко. За время своего пребывания на посту главный санитарный врач России успел стать одним из самых медийных лиц страны. Сам Онищенко опроверг это сообщение. Тем не менее, сетевое издание M24.ru публикует подборку самых известных цитат Онищенко.

1. Вороны - это пернатые волки, и их надо нещадно уничтожать (в 2006 году на пресс-конференции, посвященной борьбе с птичьим гриппом).

2. Мясо птицы - это дешевый диетический, очень нужный белок для детей, стариков. Ну и других граждан Российской Федерации.

3. Если антитабачный закон не будет принят, то я, как гражданин, намерен поставить вопрос о роспуске нижней палаты парламента (в эфире радио "Эхо Москвы" комментируя рассмотрение антитабачного законопроекта в Госдуме).

4. Российских свиней, пожалуйста, ешьте, если вам позволяют ваши убеждения, образ жизни, а также кошелек. По российской свинине у нас все в порядке.

5. Свинья очень близка к человеку, если не по интеллекту, то по физиологии (о заболевании свиней в Китае, в ходе пресс-конференции в 2004 году).

6. Надеть на всех людей маски - это вообще моя сокровенная мечта. Маска на 98% защищает от инфекции.

7. Вы знаете, что 1 грамм никотина убивает лошадь. У нас страна гуманная, поэтому убивают не лошадей, а людей.

8. Я не теряю надежды, что в конце концов наше общество бросит пить вообще и алкоголь будет стоять только в музеях, рассказывающих о темном прошлом нашей страны.

9. Сегодня запустился механизм заболеваемости - школьники пошли на занятия! (Онищенко о 1 сентября)

Кроме того, известен Онищенко и своими запретами на употребление и ввоз зарубежной продукции. Иногда главный санитарный врач России объявлял крестовый поход и против отечественных товаров. Мы приводим лишь краткий список того, что в разное время попадало под запрет Онищенко:

1. 8 октября прошлого года Онищенко запретил водителям пить кефир, садясь за руль. "Я считаю, что наша страна не готова к введению дозволенной нормы (алкоголя в крови)", - заявил главный санитарный врач России.

2. Онищенко неоднократно пытался запретить митинги и политические шествия, чтобы люди "не чихали друг на друга". Понимая, что его советов митингующие все равно слушать не будут, Онищенко требовал от демонстрантов одеваться потеплее.

3. Летом прошлого года Онищенко запретил россиянам есть суши. "Зачем есть эту пораженную глистными инвазиями рыбу?" - задался вопросом медик.

4. Нынешней зимой внимание Онищенко привлек московский снег. Его санитарный врач тоже запретил. "По сути, снег — это дистиллированная вода. Из нее выпарились соли, загрязнения, а сама она в девственно чистом состоянии поднялась в небо, превратилась в снег и упала на землю. Но у нас загазованный, загрязненный воздух, и вода абсорбировала много нехорошего, поэтому есть снег нельзя", - заявил глава Роспотребнадзора.

5. Несколько позже Онищенко запретил ввоз крепкого алкоголя из Чехии, после серии отравлений местных жителей.

6. Разумеется, молдавское и грузинское вино. Один из самых известных запретов.

7. В июле Онищенко ополчился на украинские конфеты. Главный санитарный врач нашел в них опасный для здоровья канцероген.

8. В конце мая прошлого года Онищенко пытался запретить тополя. Медик высказался против тополиного пуха и призвал "менять тополя на другие породы деревьев".

9. Онищенко запретил петрушку.

10. Зимой прошлого года главный санитарный врач запретил ввозить в Россию украинский сыр. Виной тому оказалось пальмовое масло.

Геннадий Онищенко родился 21 октября 1950 года в Киргизии.

В 1973 году он окончил Донецкий государственный медицинский институт, получив специальность "санитарный врач".

В 1973 году Онищенко начал работать врачом-эпидемиологом в Министерстве путей сообщения СССР, а в 1976 году - был назначен главным врачом транспортной СЭС Красноармейска ДЖД.

В 1982 году Онищенко переехал в Москву, где стал главным врачом санэпидстанции Московского метрополитена. Уже через год он возглавил центральную санэпидстанцию министерства путей сообщения СССР. В 1986 году он лично руководил эвакуацией железнодорожной техники и людей, следил за процессом дезактивации составов после аварии на Чернобыльской ЧС.

В 1987 году Онищенко занял должность советника в отделе здравоохранения и соцобеспечения Совета министров РСФСР. В следующем году он стал заместителем начальника Главного управления карантинных инфекций министерства здравоохранения СССР.

В 1993 году Онищенко был назначен председателем Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации, заместителем главного государственного санитарного врача.

В первую чеченскую войну Онищенко контролировал эпидемиологическую ситуацию в республике. Осенью 1995 года он был похищен боевиками по дороге из Моздока, на подъезде к Грозному. У Онищенко и его водителя отобрали машину, деньги и документы, а их самих выбросили ночью на дорогу. По одним сведениям, Онищенко 7 раз побывал в Чечне с декабря 1994 года по ноябрь 1995 года, по другим, он провел 140 из 280 первых дней войны в республике.

В июне 1996 года Онищенко стал исполняющим обязанности председателя Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации.

В октябре 1996 года он был назначен первым заместителем министра здравоохранения России, главным государственным санитарным врачом. На новом посту Онищенко занимался вопросами окружающей среды и природопользования, экологической безопасности, генно-инженерной деятельности, государственной монополии на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции.

В марте 2004 года Онищенко был назначен руководителем Роспотребнадзора, подведомственной новому министерству здравоохранения и социального развития России.

В марте 2006 года Онищенко стал членом оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению распространения на территории Российской Федерации птичьего гриппа. По его подсчетам, этим заболеванием могли переболеть 45-50 миллионов россиян.

В мае 2012 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому возглавляемое Онищенко ведомство было выведено из ведения Минздравсоцразвития и передано в непосредственное подчинение правительству России.

Онищенко имеет степень доктора медицинских наук и является профессором кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Московской медицинской академии имени Сеченова.