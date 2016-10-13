Фото: ТАСС/Zuma/Li Muzi

Генсеком ООН назначен бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерреш. Его кандидатуру утвердила на заседании Генеральная Ассамблея ООН, сообщает "Интерфакс".

Политик приступит к своим обязанностям на новом посту 1 января 2017 года. Свою должность он будет занимать пять лет – до 31 декабря 2021 года. О назначении португальца объявил председатель Ассамблеи Питер Томсон.

Ранее назначение Гутерреша на пост генсека организации поддержал Совет безопасности ООН.

На протяжении десяти лет, с 2005 по 2015 год, Антониу Гутерреш работал Верховным комиссаром ООН по делам беженцев.