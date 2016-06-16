Форма поиска по сайту

16 июня 2016, 14:27

Город

Московский эндокринный завод построит новый производственно-складской комплекс

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Столичный эндокринный завод, выпускающий лекарственные препараты, построит новый производственно-складской комплекс. Соответствующее решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) городского правительства Москвы, которое провел Сергей Собянин.

Заводу предоставят земельный участок площадью 0,2 гектара по адресу: Новохохловская улица, владение 25. По плану, комплекс займет 4,1 тысячи квадратных метров. Земельный участок сдадут в аренду сроком на шесть лет, в течение которого и должен быть построен объект.

Московский эндокринный завод был основан в 1943 году, он производит свыше 80 наименований лекарств, 60 из которых входят в категорию жизненно необходимых и важнейших препаратов. Решение о поддержке проекта развития завода было принято Сергеем Собяниным в апреле 2015 года.

