В МЧС советуют не украшать елку бумажными игрушками

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве и области скоро откроются сотни елочных базаров. В этом году астрологи советуют украшать дерево голубыми, синими, зелеными и белыми игрушками, поскольку символ наступающего года по китайскому календарю - водяная черная змея.

В преддверии новогодних праздников свои рекомендации дали и эксперты подмосковного Главного Управления МЧС.

В первую очередь, спасатели советуют прочно укрепить елку на подставке подальше от отопительных приборов.

При выборе украшений стоит отказаться от целлулоидных и бумажных игрушек, ваты и других легковоспламеняющихся материалов. Кроме того, нельзя украшать дерево свечами.

Вешать на елку можно только сертифицированные заводские гирлянды. При этом лучше отдать предпочтение менее мощным – они будут меньше нагреваться, что снизит риск возгорания. Уходя из дома, или ложась спасть, надо обязательно выключить гирлянды.

Кроме того, в МЧС рекомендуют не разрешать детям без присмотра зажигать возле елки бенгальские огни и играть с хлопушками.