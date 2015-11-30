Водителей снова обяжут проходить экспресс-тесты на алкоголь

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Положительный результат алкотестера станет основанием для проведения медицинского освидетельствования. Проект поправок в правила проверки водителей на состояние опьянения вынесен на общественное обсуждение МВД России.

Согласно документу, опубликованному на портале нормативно-правовых актов, министерство предлагает не измерять алкотестером количество алкоголя в дыхании автомобилиста, а лишь подтверждать факт его наличия. Если проверка даст положительные результат – нарушителя направят на медицинское освидетельствование.

Пользоваться экспресс-тестом сотрудники Госавтоинспекции будут в том случае, если состояние водителя невозможно определить по другим признакам: неустойчивой позе, нарушению речи, изменению цвета лица, запаху изо рта или неадекватному поведению. Нововведение позволит ускорить проведение проверки и избежать сомнений при показании технических средств.

Есть и еще одна причина, по которой МВД хочет вернуть алкотестеры. "Применение таких технических средств индикации позволит исключить субъективный подход сотрудников полиции в оценке состояния водителей, что будет способствовать соблюдению прав и законных интересов участников дорожного движения", – сказано в пояснительной записке к проекту постановления.

Сейчас для того, чтобы провести анализ на алкотестере, необходимо заполнить шесть документов, пригласить понятых или снять процесс на видео. Кроме того, водитель имеет право отказаться дуть в трубочку или не согласиться с ее результатами и поехать к врачу.

По мнению автоюриста Дмитрия Славнова, законопроект МВД противоречит российской Конституции, дающей гражданам право отказаться от свидетельствования против себя и своих родственников. " А здесь нас заставляют принудительно сдавать анализ, тем самым свидетельствуя против самих себя. Поэтому данный законопроект не может вступить в силу", – сказал Славнов.

О том, что МВД готовит законопроект, обязывающий водителей проходить принудительное медицинское освидетельствование на состояние опьянения, стало известно еще в мае этого года.

Такое решение связано с ростом числа граждан, садящихся за руль в нетрезвом виде. Лишение прав и высокие штрафы, применяемые для борьбы с водителями в состоянии алкогольного опьянения, судя по статистике, нарушителей не сдерживают.