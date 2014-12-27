Главреда журнала The New Times обвинили в неповиновении сотрудникам ГИБДД

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Главного редактора журнала The New Times Евгению Альбац обвинили в неповиновении законному требованию сотрудников госавтоинспекции. Сама журналистка заявляет, что полицейские долго отказывались объяснить причину, по которой ее машину остановили, пишет ТАСС.

"Сегодня на улице Новый Арбат был остановлен автомобиль, за рулем которого находилась главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац. На просьбу предъявить документы на автомобиль и права женщина ответила отказом", - сообщил источник агентства в правоохранительных органах столицы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили, что такой инцидент на Новом Арбате действительно был, но имя водителя уточнить отказались.

"Автомобиль был остановлен в рамках профилактического мероприятия. Водитель автомашины отказался предъявить документы. После чего был составлен административный протокол по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", - сказал представитель пресс-службы, добавив, что водитель должен явиться в суд.

Сама журналистка в интервью радиостанции "Эхо Москвы" сообщила, что инцидент произошел около 17.00 на Новом Арбате между рестораном "Прага" и кинотеатром "Художественный".

По словам Альбац, сотрудник ГИБДД не представился и отказался объяснить причину, по которой остановил ее машину. Она также заявила, что в конечном итоге предъявила свое водительское удостоверение и документы на автомобиль, хотя и не сразу - только после разговора с командиром взвода.

Альбац сообщила, что дело об административном правонарушении будет рассмотрено в суде 30 декабря. Отметим, что статья 19.3 КоАП предусматривает максимальное наказание до пятнадцати суток ареста.