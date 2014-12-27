Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

27 декабря 2014, 22:59

Главреда журнала The New Times обвинили в неповиновении сотрудникам ГИБДД

ГИБДД криминал The New Times Евгений Альбац

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Главного редактора журнала The New Times Евгению Альбац обвинили в неповиновении законному требованию сотрудников госавтоинспекции. Сама журналистка заявляет, что полицейские долго отказывались объяснить причину, по которой ее машину остановили, пишет ТАСС.

"Сегодня на улице Новый Арбат был остановлен автомобиль, за рулем которого находилась главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац. На просьбу предъявить документы на автомобиль и права женщина ответила отказом", - сообщил источник агентства в правоохранительных органах столицы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили, что такой инцидент на Новом Арбате действительно был, но имя водителя уточнить отказались.

"Автомобиль был остановлен в рамках профилактического мероприятия. Водитель автомашины отказался предъявить документы. После чего был составлен административный протокол по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", - сказал представитель пресс-службы, добавив, что водитель должен явиться в суд.

Сама журналистка в интервью радиостанции "Эхо Москвы" сообщила, что инцидент произошел около 17.00 на Новом Арбате между рестораном "Прага" и кинотеатром "Художественный".

По словам Альбац, сотрудник ГИБДД не представился и отказался объяснить причину, по которой остановил ее машину. Она также заявила, что в конечном итоге предъявила свое водительское удостоверение и документы на автомобиль, хотя и не сразу - только после разговора с командиром взвода.

Альбац сообщила, что дело об административном правонарушении будет рассмотрено в суде 30 декабря. Отметим, что статья 19.3 КоАП предусматривает максимальное наказание до пятнадцати суток ареста.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать