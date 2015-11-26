Дороги Москвы патрулируют до 60 скрытых сотрудников ГИБДД

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Ежедневно до 60 сотрудников скрытого патруля столичного ГИБДД следят за нарушениями на столичных дорогах, об этом журналистам сообщил начальник управления ГИБДД Москвы Виктор Коваленко.

По его словам, с начала работы патрули на машинах без опознавательных знаков проверили более 7 тысяч автомобилей, выявили 66 автомобилей в угоне, а также порядка 4,8 тысяч грубых нарушений ПДД.



Вылетные магистрали и центральные улицы Москвы для профилактики аварий каждый день патрулируют 40-60 скрытых сотрудников ГИБДД.

Коваленко подчеркнул, что если нарушение заметил прохожий или другой автомобилист, он должен прислать материалы в ГИБДД, где после разбирательства виновного привлекут к административной ответственности.

Основными нарушениями на дорогах являются управление машиной с подложными и скрытыми номерами, чрезмерная тонировка, езда в нетрезвом виде и проезд на запрещающий знак светофора, добавил Коваленко.

Напомним, сотрудники автоинспекции начали патрулировать улицы города без опознавательных знаков с 12 ноября. Новый метод позволит полицейским незаметно выявлять водителей, которые грубо нарушают правила дорожного движения и создают опасные ситуации. При обнаружении нарушителя, информация о нем передается на ближайший пост ДПС (стационарный или мобильный), после чего происходит задержание водителя.

Кроме того, в ближайшем будущем все такие патрули оснастят приборами фото- и видеофиксации нарушений.