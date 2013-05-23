В пятницу в центре столицы ограничат движение транспорта

В связи с Днем славянской письменности в Москве ограничат движение

В пятницу, 24 мая, в связи с проведением массовых акций ограничат движение на ряде улиц и набережных в центре столицы. Ограничения, в частности, коснутся общественного транспорта.

С 10 часов утра до окончания мероприятий перекроют движение по Богоявленскому переулку и улице Ильинка, а с 12 часов – по улице Варварка, Китайгородскому проезду и Славянской площади, сообщили корреспонденту M24.ru в столичном управлении ГИБДД.

В вечерние часы у москвичей могут возникнуть проблемы с передвижением по Москворецкой улице, Большому Москворецкому мосту и Москворецкой набережной – здесь нельзя будет проехать с 21.45 до 22.00 часов.

ГИБДД просит жителей столицы заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.