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Происшествия

16 февраля, 07:37

В Подмосковье полицейские изъяли около 300 граммов гашиша

ГИБДД криминал наркотики гашиш задержание мо

Фото: ТАСС

На 108 километре Ленинградского шоссе задержан мужчина перевозивший около 300 грамм гашиша, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Сотрудниками ГИБДД для проверки документов был остановлен автомобиль. При досмотре в сумке пассажира 37-летнего жителя Республики Татарстан полицейские обнаружили пакет, в котором находился сверток с твердым веществом коричневого цвета растительного происхождения.

Полицейские изъяли данный пакет и направили его содержимое на химическое исследование. Оно показало, что мужчина перевозил наркотическое вещество – гашиш, весом более 285 граммов

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере".

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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