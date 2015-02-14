Три человека погибли в ДТП на Нагатинском мосту

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Три человека погибли в результате ДТП на Нагатинском мосту, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Сегодня, 14 февраля, в 04.50 на Нагатинском мосту столкнулись автомобили Lada Granta и Mazda. Как пояснили в ГИБДД, иномарка, за рулем которой находилась молодая женщина, выехала на встречную полосу на проспекте Андропова в районе станции метро "Коломенская", на высокой скорости понеслась по мосту и столкнулась с Lada Granta.

Водитель и пассажир "Лады", женщина-водитель иномарки погибли на месте. Очевидец, который за несколько секунд до столкновения сумел увернуться от машин, утверждает, что Mazda ехала со скоростью не менее 130 километров в час.